Textile: le défi du passeport numérique

Le secteur marocain du textile et de l’habillement fait face à un défi décisif de repositionnement stratégique. Alors que l’Union européenne redessine les contours de son commerce extérieur au nom de la transition écologique, les petites et moyennes entreprises exportatrices du Royaume se trouvent sommées de s’adapter à marche forcée. «En cause, la montée en puissance du règlement européen sur l’écoconception, connu sous l’acronyme ESPR, qui introduit des bouleversements profonds dans l’architecture des chaînes de valeur mondiales et impose de nouvelles règles du jeu pour l’accès au marché européen», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 21 septembre.

Adopté par le Parlement européen et entré en vigueur en juillet 2024, ce cadre réglementaire redéfinit les exigences fondamentales applicables aux marchandises commercialisées au sein de l’espace communautaire. Au-delà des traditionnels critères de performance économique, les fabricants doivent désormais intégrer, dès l’amont de la conception, des critères stricts de durabilité, de réparabilité, de réemploi et de recyclabilité. Si le champ d’application de ce dispositif englobe une grande diversité de filières industrielles, allant du meuble à l’acier en passant par l’aluminium, à l’exception notable des denrées alimentaires, des médicaments et des véhicules dotés de réglementations sectorielles propres, c’est bien la filière textile qui se trouve au cœur de ces transformations.

Pour concrétiser cette ambition politique de durabilité, le législateur européen s’appuie sur un calendrier d’actes délégués échelonné entre 2026 et 2030, accordant une priorité absolue aux secteurs à fort impact environnemental comme le textile et l’habillement, dont l’acte spécifique est programmé pour 2027. «L’instrument cardinal de cette mutation est le Passeport digital des produits, communément désigné sous le sigle DPP. Véritable carte d’identité numérique, ce dispositif novateur ambitionne de lever le voile sur l’ensemble du cycle de vie des articles mis sur le marché européen», souligne L’Economiste.

Accessible instantanément par un simple code QR apposé sur la marchandise, ce sésame numérique centralisera une mine d’informations cruciales. Il permettra aux consommateurs comme aux autorités de contrôle de scruter la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, d’identifier les matières premières utilisées, de vérifier la présence éventuelle de substances chimiques ou de fibres recyclées, tout en documentant précisément le pays de fabrication, l’empreinte carbone et les volumes d’eau consommés lors de la production. Cette transparence exhaustive érigée en norme devient ainsi une condition impérative pour l’exportation vers le marché européen.

Pour les industriels marocains, dont l’Union européenne constitue le débouché historique et privilégié, cette exigence de traçabilité totale bouleverse les équilibres traditionnels. L’entrée en vigueur effective de ce passeport numérique pour le secteur textile, attendue à l’horizon 2028-2029, ne laisse guère de répit aux acteurs locaux. Conscients du risque de marginalisation en cas de non-conformité, les opérateurs nationaux ont enclenché une dynamique proactive d’anticipation pour préserver leurs parts de marché sur le Vieux Continent.

C’est dans cette perspective que l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement, bénéficiant de l’appui stratégique du Programme suisse de promotion des importations, a initié un programme d’envergure. Dès l’été dernier, un appel d’offres a été lancé pour concevoir un guide opérationnel dédié au passeport digital. «Cette démarche globale vise à armer les PME marocaines face aux attentes croissantes des donneurs d’ordre internationaux, en traduisant la complexité des exigences techniques bruxelloises en plans d’action concrets et accessibles pour les unités de production locales», note L’Economiste.

À travers des outils d’auto-évaluation et des recommandations adaptées au tissu productif national, cet accompagnement technique ambitionne de transformer une contrainte réglementaire en avantage comparatif. L’organisation d’ateliers de sensibilisation sectoriels vient parachever cet effort de mise à niveau, préparant ainsi le textile marocain à valoriser pleinement sa conformité et sa durabilité auprès des acheteurs européens de premier plan.