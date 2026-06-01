Taxe d’habitation et taxe de services communaux: attention, dernier délai de paiement ce lundi 1er juin

Cette prolongation s’appuie sur les dispositions de l’article 174 du Code général des impôts (CGI), qui prévoit que lorsqu’un délai légal expire un jour férié ou non ouvrable, celui-ci est automatiquement reporté au premier jour ouvrable suivant. L’objectif est de garantir aux contribuables des conditions normales pour effectuer leurs démarches, notamment administratives et bancaires.

Dans ce cas précis, le 31 mai 2026 tombant un dimanche, les services de la Direction générale des impôts (DGI) et la majorité des établissements bancaires étant fermés, l’échéance est donc repoussée au lundi 1er juin.

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Le paiement de ces taxes peut être effectué à travers plusieurs canaux, notamment les sites de e-banking et les applications mobiles des banques, les guichets automatiques bancaires (GAB), les espaces digitaux des établissements de paiement, le portail officiel de la DGI (www.tax.gov.ma) ainsi qu’auprès des receveurs de l’administration fiscale.

Le report du délai ne constitue pas une faveur exceptionnelle, mais une application stricte de la législation fiscale. L’article 174 du CGI encadre en effet l’ensemble des cas où les délais fiscaux arrivent à expiration un jour non ouvrable, garantissant ainsi une égalité de traitement pour tous les contribuables.

Les personnes concernées sont donc invitées à profiter de ce délai supplémentaire pour régulariser leur situation dans les temps afin d’éviter toute pénalité de retard.