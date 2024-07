Tantan Atlantic, un port dédié aux énergies renouvelables en gestation

Dans un effort visant à transformer la région de Guelmim-Oued Noun en un hub international des énergies renouvelables, la présidente du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida a proposé la création de «Tantan Atlantic», un port dédié exclusivement aux énergies renouvelables. C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

S’inspirant des grands ports stratégiques marocains comme Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantic, Bouaida envisage un partenariat public-privé pour développer ce nouveau port. «Pourquoi ne pas imaginer Tantan Atlantic, un port dédié aux énergies renouvelables? Ce projet, basé sur un partenariat public-privé, pourrait propulser encore plus la région sur la scène internationale» a-t-elle précisé dans une déclaration accordée à l’Observateur du Maroc et d’Afrique.

En plus du projet Tantan Atlantic, Bouaida a également mis l’accent sur les ambitions de la région en matière d’hydrogène vert. Avec un positionnement stratégique et un potentiel considérable, Guelmim-Oued Noun est bien placéé pour devenir un acteur majeur dans ce domaine. «Nous ambitionnons de faire de la région de Guelmim-Oued Noun une véritable capitale internationale de l’hydrogène vert. Grâce à son positionnement stratégique et à son potentiel considérable, la région peut jouer un rôle central dans ce domaine», a-t-elle affirmé.

Pour Bouaida, «ces initiatives visent non seulement à renforcer l’économie régionale mais aussi à positionner le Maroc en tant que leader mondial dans les énergies renouvelables». La création du port Tantan Atlantic et le développement de l’hydrogène vert témoignent d’une vision ambitieuse pour l’avenir de la région.