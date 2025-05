Tanger: démarrage de la construction de trois parkings d’une capacité de 3.000 places aux abords du stade Ibn Batouta

Il s’agit de la construction de trois parkings d’une capacité dépassant 3.000 véhicules et répondant aux normes internationales. Situé dans la partie nord-est du Grand stade de la ville, ce projet constitue l’une des principales composantes de la Cité des sports de Tanger.

La réalisation de ce projet entre dans le cadre des préparatifs pour l’accueil par le Royaume de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et du Mondial 2030 et vise à faciliter l’accès des supporters au stade, en leur offrant des places de stationnement confortables et sûres.

Selon des sources bien informées, le projet fait partie d’un plan global qui comprend également la réhabilitation du réseau routier et des entrées menant à la Cité des sports, l’amélioration de la circulation et la transformation du grand stade Ibn Batouta en une plateforme intégrée pour accueillir des événements locaux et internationaux dans des conditions optimales. Ce qui devrait renforcer le positionnement de Tanger comme une destination sportive de premier plan.