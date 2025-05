À sept mois de la CAN 2025, Tanger se mue en chantier à ciel ouvert

La circulation dans la ville, qui a connu une saturation importante ces dernières années, fait l’objet d’aménagements structurants. Les principaux chantiers se situent sur la Route de Rabat, axe d’entrée majeur de Tanger, et sur le Boulevard Moulay Rachid, deuxième voie Sud-Nord la plus fréquentée.

Sur la Route de Rabat, plusieurs sections sont en cours d’élargissement, notamment au niveau de l’intersection avec le Boulevard Moulay Rachid, dans le quartier Boukhalef. Ce secteur très fréquenté voit son rond-point agrandi et équipé de nouvelles bretelles, afin de mieux gérer les flux de circulation et d’éviter les embouteillages. Ces travaux, lancés depuis quelques jours, ont déjà modifié le paysage urbain, témoignant de l’intensité de l’activité en cours.

Le Boulevard Moulay Rachid, fortement saturé, fait également l’objet d’un chantier d’élargissement sur plusieurs semaines, lit-on. Ce boulevard est un axe stratégique reliant la ville à la cité sportive, et son amélioration est essentielle pour faciliter l’accès au Grand Stade de Tanger.

Le Grand Stade de Tanger, infrastructure centrale pour la CAN 2025, est actuellement en dernière phase de rénovation. Il est destiné à accueillir les équipes de la Poule D lors de la compétition. Les travaux progressent vers la pose de la toiture, tandis que la préparation du gazon a déjà commencé. Les responsables chargés du chantier affichent leur intention de respecter le calendrier fixé, afin de permettre l’homologation de la structure dans les délais.

Par ailleurs, le Conseil communal de Tanger a validé plusieurs projets d’aménagement urbain destinés à accompagner le développement de la ville en vue des événements internationaux. Ces projets comprennent la délimitation des voies publiques et l’expropriation de terrains pour permettre l’extension et la création de nouvelles voies. Ces mesures visent à réduire la congestion aux heures de pointe et à renforcer le tissu urbain, écrit Les Inspirations Eco.

Dans le domaine commercial, le marché R’mel El Kbira (Plaza Jdida) a été démoli pour permettre la construction d’un projet intégré. Ce nouvel espace comprendra 198 magasins, 48 points de vente dédiés aux fruits, légumes et poissons, ainsi que des installations sanitaires. Cinq magasins de services seront également intégrés, incluant une salle de prière, des restaurants et des cafés. Un parking multi-étages de plus de 29 000 m² sera construit à proximité, offrant une capacité de 441 places pour répondre aux besoins des commerçants et des visiteurs.

Ces travaux en cours à Tanger ne représentent que la première phase des transformations urbaines attendues. Après la CAN, la ville devra poursuivre la modernisation de ses infrastructures, notamment en matière de transport et de mobilité, conformément aux recommandations de la commission technique de la FIFA. Cette deuxième phase pourrait inclure la construction de tunnels aux principales intersections afin de fluidifier davantage la circulation.