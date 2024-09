Stress hydrique: des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts et des golfs à Agadir

Le recours aux eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts et des golfs se renforce dans le Grand Agadir. À ce sujet, Abdellah Erragala, de la Régie autonome multiservices d’Agadir (RAMSA), a expliqué qu’un ensemble de projets ciblés a vu le jour, dont le premier est l’utilisation des eaux traitées pour la zone du sud du Grand Agadir, financé par les ministères de l’Énergie, de l’Intérieur, de l’Eau, avec une enveloppe financière s’élevant à 150 millions de dirhams.

Il a ajouté, dans une déclaration pour Le360, que ce projet comprend l’achèvement d’une station de traitement de l’eau par rayonnement ultraviolet, l’achèvement de réservoirs de collecte d’une capacité de 2.500 mètres cubes et de 3.500 mètres cubes et de deux réservoirs d’une capacité de 3.500 mètres cubes chacun.

Des canaux de distribution seront également réalisés sur tout le territoire du Grand Agadir sur une longueur d’environ 87 kilomètres, ainsi que la station de pompage Souss avec un débit allant jusqu’à 245 litres par seconde, et une autre au quartier Tilila avec un débit de 195 litres par seconde, selon la même source.

Le taux d’avancement des travaux de ce projet, note notre interlocuteur, a dépassé 95% au 15 août dernier, et il permettra d’irriguer, une fois finalisé, des zones s’étendant sur des centaines d’hectares avec un ensemble de golfs et d’espaces verts à Inezgane, Agadir Sud, Bensergao, Dchira, Tikiouine et Ait Melloul, Agadir Nord.

Ces zones sont actuellement approvisionnées de manière suffisante en traitement quotidien et ininterrompu en eaux usées traitées, note-t-il.

Taghazout, Anza, Taddarat…

Concernant le projet d’utilisation des eaux usées traitées pour la zone nord du Grand Agadir, Abdellah Erragala a indiqué qu’il a été réalisé à travers un partenariat entre RAMSA, la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST), pour un coût de 32,6 millions de dirhams.

Il comprend notamment une station de triple traitement d’une capacité de 7.600 mètres cubes par jour, avec des infrastructures et des canaux de distribution. Le projet fournit à la SAPST de l’eau traitée à travers un bassin de stockage d’une capacité de 4.000 mètres cubes pour arroser à la fois les terrains de golf et les espaces verts. Les nouvelles zones équipées seront également approvisionnées dans les quartiers d’Anza et de Taddarat.

Dans un avenir proche, le même responsable affirme qu’on prévoit d’achever la station de pompage de Hay Mohammadi, qui servira les deux quartiers précités, et l’achèvement des canaux de pompage en direction du haut Anza, de réaliser un réservoir d’une capacité de 1.500 mètres cubes et un réseau de distribution en direction de Taddarat et Anza.