Soutien à l’agriculture: le détail des mesures prévues par le gouvernement

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Alors que les prix des produits agricoles ne cessent de grimper, le gouvernement s’apprête à activer une série de mesures pour accompagner les acteurs du secteur. Ces mesures concernent à la fois les intrants agricoles, la fiscalité, l’accès aux financements, la chaîne de distribution et de commercialisation des produits agricoles, ainsi que les filières du lait et des viandes rouges, selon une source bien informée au gouvernement, contactée par Le360.

Concernant les intrants agricoles, des mesures seront prises pour réduire les charges de production et subventionner les prix des engrais azotés et des semences de céréales, des légumineuses et de la pomme de terre.

Lire aussi : Lutte contre l’inflation: exonération de la TVA des produits phytosanitaires et matériels agricoles

Au niveau de la fiscalité et de l’accès au financement, des efforts seront faits pour simplifier les formalités réglementaires pour l’application de l’exonération de la TVA aux produits et matériels agricoles. La demande de révision des impôts (récupération de la TVA, IS, IR) sera également examinée, et le financement du secteur agricole sera renforcé, notamment pour accompagner la stratégie Génération Green, confie notre source.

Pour résoudre les problématiques des chaînes de distribution et de commercialisation, la réforme des marchés de gros sera bientôt activée. La sécurisation des dotations en eau d’irrigation sera également une priorité pour l’exécutif, à travers des négociations avec les partenaires institutionnels pour la sauvegarde du patrimoine arboricole. Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 sera notamment activé, ainsi que les travaux de l’unité de dessalement d’eau de mer de Dakhla.

Lire aussi : Interdiction de la phosphine dans les céréales françaises: aucune crainte pour les importations marocaines

Les filières du lait et de la viande rouge bénéficieront d’un plan de restructuration, comprenant des mesures telles que l’insémination artificielle, le contrôle laitier et l’encadrement des éleveurs, l’importation des génisses et des bovins d’abattage ainsi que la subvention des génisses locales pour les reproducteurs et les acquéreurs. Au niveau de la filière sucrière également, un soutien sera apporté au prix au profit des producteurs de la betterave afin de maintenir l’activité sucrière et sécuriser les investissements industriels, explique notre source.

Une meilleure planification et programmation des assolements sera, enfin, mise en place pour veiller à la réalisation des programmes d’assolement, conclut notre source, précisant que les équipes du ministère de l’Économie et des finances seront mobilisées pour activer la finalisation des contrats-programmes et programmer la cérémonie de signature lors de la 15e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), prévue à Meknès du 2 au 7 mai 2023.