Sonia Mezzour élue présidente de l’ASMEX: une victoire serrée et une première historique

Au terme d’un vote particulièrement disputé, marqué par un écart minime entre les candidats, c’est Sonia Mezzour qui a été élue à la présidence de l’organisation pour un mandat de cinq ans. Il s’agit d’une première historique pour l’ASMEX, qui n’avait jusqu’ici jamais été dirigée par une femme depuis sa création en 1982.

Le dépouillement, achevé vers 18h30 dans un palace casablancais, a livré des résultats extrêmement rapprochés:

- Nombre de voix exprimées: 293

- Bulletins nuls: 1

- Bulletins blancs: 1

Résultats des candidats:

- Sonia Mezzour: 102 voix

- Aziz Mantrach: 99 voix

- Adil Zaidi: 92 voix

Avec seulement trois voix d’écart entre la première et le deuxième et sept voix entre le deuxième et le troisième, l’élection illustre une compétition particulièrement intense au sein de la confédération.

Une élection contestée en amont

En amont du scrutin, le président sortant, Hassan Sentissi, avait appelé au report de l’élection, contestant l’éligibilité des trois candidats qui, à ses yeux, ne justifiaient pas une «expérience avérée» dans le domaine de l’export. Malgré ces réserves, l’assemblée générale a été maintenue, ouvrant la voie à ce vote décisif.

Juste après l’annonce des résultats, Sonia Mezzour a exprimé sa surprise: «Je ne m’y attendais pas, donc je n’ai rien préparé», a-t-elle déclaré.

Dans un message à portée symbolique, elle a ajouté: «C’est toutes les femmes marocaines qui ont gagné, pas seulement moi… Merci à tous ceux qui m’ont soutenue. Merci aux hommes qui soutiennent les femmes et merci aux femmes qui soutiennent les femmes. Vive les femmes du Maroc.»

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La nouvelle présidente de l’ASMEX, Sonia Mezzour, dispose d’un parcours dense à l’interface entre finance, développement économique et stratégie publique.

Banquière d’affaires avec près de 30 ans d’expérience au Maroc et à l’international, elle s’est spécialisée dans la structuration d’opérations complexes et le financement du développement des entreprises. Son parcours l’a conduite à intervenir sur des dossiers liés à l’accès aux marchés, à la compétitivité et aux financements transfrontaliers, notamment en Afrique et en Europe.

Elle est aujourd’hui Directrice générale d’OVERSEE, une banque d’affaires agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), où elle a piloté des opérations cumulées dépassant 300 millions de dollars, ainsi que des levées de fonds supérieures à 50 millions de dollars.

Au sein de l’ASMEX, elle occupait déjà le poste de vice-présidente et présidait la Commission Financement et Assurance, avec un rôle actif dans les réflexions sur le financement des exportateurs.

Son parcours comprend également des responsabilités au sein de plusieurs institutions et organisations, notamment la CGEM, l’ICC Maroc et l’UNECE.

Avant cela, elle a exercé dans la banque d’investissement au sein d’UBS à Zurich, avant d’occuper plusieurs fonctions dans le secteur public, notamment comme conseillère au ministère de l’Énergie puis secrétaire générale de l’Agence de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE), devenue depuis l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

Avec cette élection, Sonia Mezzour prend la tête d’une organisation clé pour l’écosystème export marocain, dans un contexte marqué par des enjeux de compétitivité, de financement et d’ouverture sur de nouveaux marchés.