Sonasid: forte progression de la profitabilité au premier semestre 2025

Sonasid a réalisé de bons résultats au premier semestre 2025.

Portée par la vigueur du marché du BTP et son plan stratégique «Act For Impact», Sonasid a bouclé le premier semestre 2025 sur une forte croissance de son chiffre d’affaires (+25%) et de son résultat net part du groupe (359%).

Par La Rédaction
Le 23/09/2025 à 10h35

Le sidérurgiste marocain Sonasid a publié ses résultats semestriels arrêtés au 30 juin 2025, marqués par une forte croissance de l’activité et une amélioration notable de sa profitabilité.

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé de Sonasid a dépassé 3,05 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 25% par rapport à la même période de 2024.

Cette performance s’explique par le dynamisme du marché du bâtiment et des travaux publics, mais aussi par les initiatives de développement commercial engagées par le groupe, indique le groupe dans un communiqué.

Profitabilité en forte progression

L’EBITDA consolidé s’est établi à 252 millions de dirhams (MDH), soit une hausse de 108% sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à 97 MDH, en amélioration de 76 MDH par rapport à fin juin 2024. Ces résultats traduisent les efforts de Sonasid en matière d’augmentation de la production, de maîtrise des coûts, de développement de la distribution et de promotion du recyclage.

Investissements et plan stratégique

Dans le cadre de son plan stratégique «Act For Impact», le groupe a investi 100 MDH au premier semestre, principalement pour renforcer sa productivité et sa compétitivité. La société affirme ainsi consolider ses fondamentaux industriels tout en préparant ses relais de croissance.

Une structure financière solide

Sonasid affiche une trésorerie excédentaire de 341 MDH à fin juin 2025. Celle-ci enregistre toutefois une baisse de 53% par rapport à fin 2024, du fait de la hausse du besoin en fonds de roulement et de l’accroissement des investissements.

Des perspectives portées par la dynamique du marché

Le groupe se montre confiant quant aux perspectives, porté par la demande soutenue du secteur du BTP, alimentée par les grands chantiers liés à la CAN 2025, à la Coupe du Monde 2030 et au programme d’aide directe aux primo-acquéreurs de logements.

Sonasid compte poursuivre l’exécution de son plan stratégique, axé sur le développement commercial, le renforcement de la compétitivité industrielle et l’innovation produits.

