Industrie: près de 3 milliards de dirhams investis dans un complexe sidérurgique

Porté par des capitaux marocains, la société Riva Industries a développé un complexe industriel intégré à Jorf Lasfar pour la production de plusieurs produits métallurgiques pour différents marchés internationaux, et le marché local. Son inauguration a eu lieu le samedi 20 juillet dernier, indique Les Inspirations Éco de ce mardi 23 juillet 2024.

La gamme de produits produits par Riva Industrie comprend du fer à béton, du fil machine, des couronnes de grand diamètre, des lingots en acier et aciers spéciaux, ainsi que bien d’autres produits.

Ce complexe industriel, qui a nécessité un montant d’investissement d’environ 2,9 milliards de dirhams, offre des opportunités professionnelles importantes pour la région, par la création de 3.000 emplois, dont 1.100 emplois directs et stables.

Érigé sur une superficie totale de 75 hectares, ce projet ouvre des perspectives prometteuses pour répondre aux besoins croissants du marché national, mais aussi ceux d’autres marchés internationaux tels que l’Europe et l’Afrique, en leur fournissant des produits de fer à béton de qualité, et à haute valeur ajoutée.

En visite à l’unité industrielle de Riva Industries, située au parc industriel de Jorf Lasfar, près d’El Jadida, Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l’Industrie, s’est félicité de la concrétisation de ce projet ambitieux, qui a été accompagné par l’État à travers plusieurs conventions d’investissement.

Selon Ryad Mezzour, «ce projet renforcera la capacité de la production nationale et la diversification des produits à forte intégration locale», car il s’aligne avec les orientations royales visant à «renforcer la souveraineté industrielle du Royaume, en réduisant les importations et en favorisant les exportations».

Ce projet comprend aussi des unités auxiliaires utilisant des technologies développées spécialisés dans le tri et la préparation des déchets ferreux, le traitement et recyclage des eaux et de la fumée ainsi que la transformation de l’électricité par des stations propres, la production de gaz et de matières essentielles au fonctionnement du complexe industriel.

Riva Industries s’est par ailleurs vu remettre par le ministre un certificat de conformité aux normes marocaines, relatif au fil machine.