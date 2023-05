Sidérurgie: prorogation de la mesure de sauvegarde appliquée aux importations d’acier

Clôturée le 26 mai, l’enquête ouverte par le ministère de l’Industrie et du Commerce en janvier dernier, concernant les importations de tôles d’acier laminées à chaud, a abouti à la nécessité de proroger la mesure de sauvegarde appliquée à ces produits, consistant en un droit additionnel à l’importation ad valorem de 23%.

Selon les équipes du ministère, la mesure de sauvegarde en vigueur continue d’être nécessaire pour réparer ou prévenir un dommage grave causé à la branche de production nationale. «Le risque d’augmentation des importations est imminent, en raison notamment de la surcapacité de production mondiale de produits sidérurgiques, de la baisse de la demande mondiale et de la protection accrue des marchés», expliquent-ils.

Et d’ajouter: «La situation de la branche de production nationale des tôles laminées à chaud a connu une amélioration au cours de la période examinée, reflétée par les résultats favorables de plusieurs de ses indicateurs économiques. Toutefois, les performances positives constatées restent très récentes et non structurelles».

La mesure de sauvegarde devrait ainsi être prorogée pour une durée de trois ans. Le droit additionnel ad valorem de 23% sera néanmoins réduit d’un point de pourcentage par année durant la période de son application, souligne le ministère de l’Industrie et du Commerce.