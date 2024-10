Tôles d’acier laminées à froid: ouverture d’une enquête antidumping après la poussée des importations d’Égypte

Le marché marocain des tôles d’acier laminées à froid est inondé par les produits originaires d’Égypte. C’est ce que révèle le ministère de l’Industrie et du Commerce, dans un avis relatif à l’ouverture d’une enquête antidumping sur ces produits, prenant effet à compter du 14 octobre, et qui indique que les importations marocaines de ces produits ont connu une augmentation de 343% durant la période 2022-2023.

Dans le même avis, le ministère dit s’attendre à la poursuite de cette tendance, mentionnant que les volumes importés se situaient déjà à 6.049 tonnes à fin mai 2024, en hausse par rapport à la même période de l’exercice 2023.

Durant la période 2020-2023, les importations de tôles d’acier laminées à froid égyptiennes ont connu une augmentation de 290%, ce qui a grandement impacté la branche de production nationale. Celle-ci est représentée par la société Maghreb Steel, unique fabricant marocain des ces produits, qui a adressé au ministère une requête pour l’ouverture d’une enquête antidumping.

Impact sur la branche de production nationale

Le ministère indique que les renseignements présentés par le requérant ont permis de ressortir que les importations originaires d’Égypte sont la cause directe de la dégradation des indicateurs de la société, à savoir les ventes (en volume et en valeur), la part de marché et la profitabilité de l’industrie nationale.

À noter que les produits concernés sont des tôles en bobines enroulées, coupées, laminées à froid non plaquées ni revêtues. Ces tôles sont destinées, entre autres, aux secteurs du matériel de bâtiment (tubes, profilé, quincaillerie, charpente métallique...), d’électroménager (four, lave-linge...), du matériel et accessoires de climatisation (ventilation, chauffage...) et d’emballage métallique (fûts métalliques).