Importations: entrée en vigueur d’un droit antidumping provisoire sur les fours électriques turcs

Faisant suite à un arrêté conjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère de l’Économie et des Finances, la douane marocaine prévoit l’application, à titre provisoire, d’un droit antidumping sur les importations de fours électriques originaires de Turquie, et ce pour une durée de six mois.

Ce droit antidumping est de 34,05% pour la marque Itimat et atteint 62,07% pour les autres marques. La mesure prend effet à compter du 25 juin 2024, et les montants perçus au titre de ce droit antidumping et de la part de la TVA qui lui est applicable seront consignés auprès des receveurs des douanes, est-il précisé.

Rappelons que les résultats d’une enquête menée à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce ont conclu à l’existence d’un dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs de fours électriques turcs sur le marché marocain.

Selon cette enquête, les marges de dumping, calculées et exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, sont de l’ordre de 34,05% pour le producteur-exportateur de la marque Itimat et de 71,43% pour les autres marques.

Les résultats de l’enquête antidumping indiquent également que le volume des importations des fours électriques originaires de la Turquie a connu une nette augmentation durant la période allant de janvier 2019 à juin 2023, donnée qui a impacté les prix des fours électriques produits localement et causé la dégradation des indicateurs économiques et financiers de la branche de la production nationale.