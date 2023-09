Secteur automobile: les exportations ont progressé de 37,4% à fin juillet, selon l’Office des changes

Cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur à savoir, le segment de la construction (+31,4%, +9,08 MMDH), celui du câblage (+43,9%, +7,87 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+36,2%, +1,48 MMDH), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les ventes du secteur de l’électronique et électricité augmentent de 34,6% (+3,46 MMDH), s’établissant à 13,48 MMDH à fin juillet 2023, contre 10,01 MMDH à fin juillet 2022.

Par ailleurs, les exportations du secteur textile et cuir s’accroissent de 11,5% (+2,95 MMDH), une évolution attribuable à la hausse des ventes de vêtements confectionnés (+15,4%), d’articles de bonneterie (+5,2%) et de chaussures (+5,1%).

En revanche, les ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire accusent une légère contraction au cours des sept premiers mois de l’année 2023, une évolution due essentiellement au recul des exportations de l’industrie alimentaire (-2,2%).

Les exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse demeurent stables, tandis que celles du secteur aéronautique diminuent de 1%. Concernant les phosphates et dérivés, les exportations se situent à 40,86 MMDH à fin juillet 2023, contre 68,37 MMDH une année auparavant. Le repli s’explique par la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-36,5%), de l’acide phosphorique (-46%) et des phosphates (-53%). À noter toutefois que le niveau enregistré à fin juillet 2023 reste supérieur à ceux de la même période de 2019 et de 2021.