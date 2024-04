Salaire mensuel moyen: le Maroc en tête des pays d’Afrique

Le Maroc est en tête des pays africains en termes de salaires mensuels moyens. Avec un salaire mensuel brut moyen de 1.657 dollars en 2024, le Royaume se place en tête de liste sur le continent et occupe la 48e position à l’échelle mondiale, selon le rapport annuel compilé par l’équipe Économie et Politique du magazine Ceoworld, repris par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 5 avril.

«Cette distinction survient dans un contexte économique mondial incertain, marqué par des prévisions de récession dans de nombreux pays. Malgré ces défis économiques globaux, exacerbés par des crises sanitaires, géopolitiques et économiques récentes, le rapport de Ceoworld offre une perspective d’opportunité pour ceux qui envisagent un changement de carrière ou la recherche de meilleures rémunérations», lit-on.

Dans le classement des nations arabes, les Émirats Arabes Unis se distinguent en occupant la 18e position mondiale, avec un revenu mensuel moyen de 3.663 dollars. Juste derrière, le Qatar se place en 22e position avec un salaire mensuel moyen de 3.168 dollars. Autres pays arabes méritant une mention pour leur position dans le classement: l’Arabie Saoudite (36e place, 1.888 dollars), le Koweït (38e, 1.854 dollars), Bahreïn (45e, 1.728 dollars), Oman (50e, 1.626 dollars) et le Liban (74e, 837 dollars).

Le rapport souligne également la corrélation entre les secteurs d’activité et les niveaux de salaire, notant que les emplois dans la finance, l’assurance, l’électricité, les mines, la technologie de l’information, le commerce de détail et l’éducation sont parmi les mieux rémunérés. Par contraste, les secteurs du support administratif, de l’hôtellerie et de la construction sont ceux où les salaires sont les plus faibles.

«En tête de liste des salaires les plus élevés se trouvent des nations comme la Suisse (8.111 dollars), le Luxembourg (6.633 dollars), les États-Unis (6.455 dollars), l’Islande (6.441 dollars), et la Norvège (5.665 dollars), tous reconnus pour leurs économies robustes et des niveaux de vie élevés qui se reflètent dans les rémunérations de leurs citoyens», lit-on encore.

Au bas de l’échelle, on trouve des pays comme le Lesotho, l’Angola et le Malawi, avec des salaires mensuels moyens respectivement de 24 dollars, 27 dollars et 31 dollars. Ces pays sont confrontés à d’importants obstacles économiques, marqués par un produit intérieur brut (PIB) par habitant réduit, ce qui conduit à des rémunérations moyennes plus basses pour leurs citoyens.