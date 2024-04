Classement mondial des plus puissantes artilleries: le Maroc 20ème, l’Algérie out

Dans un classement des artilleries les plus puissantes à l’échelle mondiale, confectionné par le portail américain Insider Monkey, le Maroc est placé à la 20ème position, juste derrière la Corée du Nord et la Pologne. Ce ranking, précise ce site spécialisé dans les informations financières, dresse une liste des 20 armées dans le monde selon leur équipement en artillerie.

Le Maroc occupe cette place eu égard à son arsenal d’artillerie comprenant «565 pièces d’artillerie automotrices, 306 pièces d’artillerie tractées et 208 lance-missiles», détaille la même source, rappelant l’approbation, en avril 2023, par le département d’État américain de la vente au Royaume de 18 lance-roquettes HIMARS, pour un montant de 524 millions de dollars.

Pour l’élaboration de ce classement, Insider Monkey s’est appuyé sur la synthèse de plusieurs facteurs. «La puissance de l’artillerie par pays a été déterminée en tenant compte du nombre total d’unités d’artillerie exploitées par les pays, qui comprennent l’artillerie automotrice, l’artillerie tractée et les lance-roquettes», relève le site, qui soulignant que «les capacités technologiques des pays ont également été prises en compte afin de distinguer les pays disposant d’une artillerie moins nombreuse, mais plus avancée, et ceux qui possèdent des stocks importants, mais obsolètes». Cette méthodologie explique notamment l’absence dans ce classement de l’Algérie, dont l’armement souffrirait d’une vétusté notoire.

Avec un arsenal composé de 1.595 pièces d’artillerie automotrices, 1.267 pièces d’artillerie tractées et 694 lance-roquettes, les États-Unis occupent la 3ème place, derrière la Chine et la Corée du Sud, respectivement deuxième et première du classement. Cependant, en termes de sophistication technologique, les États-Unis surpassent tous les autres pays de la liste.