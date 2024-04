Le Maroc dans le top 20 des pays les plus endettés auprès du FMI

Le Maroc figure au 17ème rang des pays les plus endettés auprès du Fonds monétaire international (FMI), avec un encours total de la dette de 1,34 milliard de dollars. C’est ce qu’indique Insider Monkey, site américain spécialisé dans l’information financière, qui a publié un classement des 20 pays les plus endettés auprès de l’institution de Bretton Woods.

A rappeler que le Maroc bénéficie d’un accès immédiat aux ressources du FMI via notamment la ligne de crédit modulable (LCM) lui permettant de disposer de ressources financières auxquelles il peut recourir en cas de besoin. Le Royaume bénéficie, en plus, de la Facilité pour la résilience et la durabilité octroyée par le FMI et qui vise à soutenir le pays dans ses efforts visant à faire face aux vulnérabilités et à renforcer sa résilience au changement climatique.

Lire aussi : Séisme: accord Maroc-FMI pour un prêt de 1,3 milliard de dollars

Dans son rapport d’évaluation, publié le 29 mars, S&P Global Ratings note que l’encours de la dette marocaine reste supérieur aux niveaux pré-pandémiques mais que sa structure demeure favorable, et que l’exposition aux risques de taux d’intérêt, de refinancement et de change reste relativement limitée. La dette en devises est pour l’essentiel concessionnelle et représente moins d’un quart de la dette totale du Trésor et les émissions obligataires internationales représentent environ un tiers de la dette totale en devises avec un profil de remboursement assez fluide.

L’Égypte en 2ème position

Le classement d’Insider Monkey comprend, en plus du Maroc, deux autres pays d’Afrique du Nord: la Tunisie et l’Égypte. La Tunisie figure au 20ème rang avec un encours à peine inférieur à celui du Maroc (1,14 milliard de dollars), alors que l’Égypte se place en 2ème position des pays les plus endettés auprès du FMI, avec un encours 11 milliards de dollars. L’Argentine prend la guère enviable première place, avec un encours de la dette de 32,45 milliards de dollars.

Le classement montre, par ailleurs, que onze des 20 pays les plus endettés auprès du FMI appartiennent au continent africain. Ainsi, en plus de l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, ce top 20 liste également le Sénégal (18ème), la République démocratique du Congo (15ème), le Nigéria (13ème), la Côte d’Ivoire (11ème), le Ghana (10ème), l’Afrique du Sud (9ème), le Kenya (8ème) et l’Angola (7ème).