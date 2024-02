Safi: les groupes Safari et Knauf investissent dans une nouvelle usine de plaques de plâtre

Le projet de la nouvelle usine de plaques de plâtre a fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et la CMPE.

Située dans le parc industriel de Sidi Tiji, dans la région de Safi, l’usine devrait créer une centaine d’emplois directs et plus de 500 emplois indirects. L’engineering et la construction seront réalisés par Knauf Engineering GmbH. Des entreprises allemandes fourniront l’essentiel de l’équipement.

La technologie de pointe choisie pour ce projet réduira considérablement la consommation d’énergie et d’eau par rapport aux usines de plaques de plâtre «conventionnelles» existantes et fera de l’usine de Sidi Tiji un projet phare en termes d’efficacité et de durabilité, souligne la CMPE dans son communiqué.

Pour accompagner l’usine de Sidi Tiji, la CMPE ouvrira plusieurs centres de formation au Maroc dans le but de former les applicateurs et de sensibiliser les architectes et les ingénieurs du bâtiment à la conception et à l’application de systèmes modernes de construction sèche.

«Notre décision d’investir dans une nouvelle usine de plaques de plâtre témoigne de notre confiance dans la croissance du marché marocain et contribuera à renforcer la position de leader de la CMPE. Cet investissement est en ligne avec les orientations du gouvernement marocain visant à réduire les importations et développer une industrie locale compétitive et d’excellence. Avec notre nouvelle production, nous approvisionnerons le marché marocain et exporterons vers les marchés subsahariens», ont déclaré Saïda Lamrani Karim, PDG de Safari, et Jörg Kampmeyer, associé gérant de Knauf.

Depuis plus de 50 ans, la CMPE est le premier producteur et exportateur de plâtre au Maroc et aujourd’hui le premier producteur en Afrique. Knauf et Safari sont partenaires dans la CMPE depuis 22 ans.