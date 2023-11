Rivalité Chine-USA: le Maroc parmi les 5 destinations incontournables pour les investissements, selon Bloomberg

Dans une économie mondiale fragmentée, notamment à cause de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, beaucoup d’entreprises ne souhaitant pas s’attirer les foudres de l’un ou l’autre des deux mastodontes économiques choisissent d’investir dans d’autres pays. Le Maroc figure parmi les cinq pays les plus ciblés par ces investissements étrangers, aux côtés du Vietnam, de la Pologne, du Mexique et de l’Indonésie, d’après Bloomberg.

Dans une analyse publiée sur son portail le jeudi 2 novembre, l’agence de presse américaine, qui qualifie ce Top 5 de «connecteurs économiques clés», souligne que si ces cinq pays sont loin d’être les seuls à chevaucher les clivages, «leur situation géographique et leur capacité à favoriser des échanges a fait d’eux des intermédiaires incontournables».

Le Maroc, acteur important de la transformation de l’industrie automobile mondiale

D’après Bloomberg, le Maroc, qui abrite les plus grandes réserves mondiales de phosphate, est devenu un acteur important de la transformation de l’industrie automobile mondiale. Ce minerai est essentiel dans la fabrication des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) très prisées par les constructeurs de véhicules électriques (VE).

Les importants gisements du Royaume attirent des géants mondiaux de l’industrie automobile. En atteste l’investissement de 6,4 milliards de dollars annoncé en mai dernier par le groupe chinois Gotion High-Tech pour la construction d’une usine de fabrication de batteries pour VE «qui serait l’une des plus grandes au monde».

Autre exemple: l’investissement de 2 milliards de dollars annoncé en septembre dernier par le manufacturier chinois CNGR Advanced Material pour la construction d’une usine à Jorf Lasfar, en collaboration avec le fonds d’investissement Al Mada.

«Aujourd’hui, une chaîne d’approvisionnement en batteries pour véhicules électriques est en train de se construire. Les solides relations commerciales du Maroc avec l’Europe et les États-Unis, ainsi que l’accueil réservé aux investissements directs étrangers, en font un lieu de rencontre où les entreprises alignées de part et d’autre du fossé grandissant entre les États-Unis et la Chine peuvent rivaliser ou collaborer», souligne Bloomberg.