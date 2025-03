Résilience économique: où en est le Maroc?

La résilience économique du Maroc face aux défis macroéconomiques et aux catastrophes naturelles suscite un intérêt croissant. Selon l’Indice de résilience 2025 publié par Factory Mutual (FM), l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, le Royaume occupe la 5ème place en Afrique. Ce classement, qui évalue la capacité des pays à résister et à s’adapter aux crises, place le Botswana en tête du continent, suivi par la République de Maurice, l’Afrique du Sud et le Rwanda.

L’Indice de résilience de FM, établi pour la 12ème fois cette année, analyse les risques auxquels font face les entreprises et mesure la capacité des économies nationales à surmonter diverses crises, qu’elles soient d’ordre naturel, politique, économique ou technologique. L’édition 2025 de ce classement couvre 130 pays et repose sur 18 critères d’analyse, parmi lesquels figurent la productivité, la corruption, la qualité du système éducatif, le taux d’inflation, l’accès à Internet, la disponibilité des ressources en eau, les émissions de gaz à effet de serre, la cybersécurité et l’exposition au changement climatique.

Cet indice constitue ainsi un outil précieux pour les multinationales et les investisseurs en quête d’informations stratégiques sur l’implantation de nouveaux sites, la consolidation des chaînes d’approvisionnement et la prévention des risques opérationnels. Il facilite également les prises de décision en matière d’externalisation et d’investissement direct à l’étranger.

Avec une 5ème place au niveau africain et une 70ème place mondiale, écrit le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 28 mars, le Maroc se positionne comme un acteur économique capable de faire face aux perturbations mondiales. Bien que devancé par certains pays africains, le Royaume bénéficie d’atouts majeurs, notamment sa stabilité macroéconomique, son infrastructure en expansion et son environnement des affaires en amélioration. Toutefois, certains défis subsistent, tels que la gestion des ressources en eau, la cybersécurité et l’adaptation aux changements climatiques.

L’un des faits marquants de cette édition est la progression notable de certains pays africains, lit-on. Le Ghana, le Nigéria et le Rwanda ont enregistré des avancées significatives entre 2021 et 2025, gagnant respectivement 17, 10 et 8 places. Cette évolution traduit les efforts de diversification économique et de renforcement des infrastructures déployés par ces nations pour améliorer leur attractivité et leur résilience face aux crises.

À l’échelle mondiale, le Danemark maintient sa position de pays le plus résilient, grâce notamment à la qualité de son système éducatif, à sa forte productivité et à ses avancées en matière de cybersécurité. Le Luxembourg et la Norvège complètent le podium, suivis par la Suisse, Singapour, la Suède, l’Allemagne, la Finlande et la Belgique. Les États-Unis ferment le top 10 des économies les plus résilientes au monde.