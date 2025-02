La résilience de l’économie marocaine sous la loupe de la CNUCED

Dans le secteur de la logistique, le Maroc a réalisé entre 2012 et 2022 des avancées significatives, obtenant une note de 2,7 sur 5 pour ses infrastructures de transport et de commerce.. DR

Le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) met en évidence la résilience du Maroc face aux chocs économiques, faisant du Royaume un acteur clé du continent. Grâce à des infrastructures modernes et une intégration régionale renforcée, le pays se distingue par sa stabilité économique, écrit le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 26 février.

Dans le secteur de la logistique, le Maroc a réalisé entre 2012 et 2022 des avancées significatives, obtenant une note de 2,7 sur 5 pour ses infrastructures de transport et de commerce. Ces progrès reflètent les efforts soutenus du pays pour moderniser ses réseaux et développer ses ports, consolidant ainsi sa position en tant que hub régional stratégique.

Le Maroc se classe parmi les cinq premiers exportateurs de services en Afrique, avec une moyenne de 16,2 milliards de dollars d’exportations entre 2019 et 2021, juste derrière l’Égypte. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact notable, entraînant une contraction de plus de 6 % du PIB, affectant particulièrement le tourisme et les services.

En matière d’investissements publics, le Maroc se démarque par la solidité de ses fonds souverains, rejoignant ainsi l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria, la Libye et l’Afrique du Sud. Ces fonds jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l’économie nationale face aux crises et contribuent à stimuler la croissance, en particulier dans un contexte économique mondial incertain.

Le rapport met en évidence la position du Maroc parmi les plus grands importateurs africains, notamment en produits pétroliers et en véhicules. Cette dépendance énergétique représente une charge pour l’économie, bien que le Royaume ait su diversifier ses exportations en misant sur des produits manufacturés et des services, réduisant ainsi sa vulnérabilité aux fluctuations des matières premières.

Le Maroc figure parmi les pays africains les moins exposés aux chocs économiques, démographiques et technologiques, selon la CNUCED. Sa capacité d’adaptation aux crises complexes et ses performances positives en matière de logistique et de commerce confirment sa stabilité relative par rapport aux autres économies du continent.

Conscient des défis persistants, le Maroc doit poursuivre ses investissements dans les infrastructures, renforcer son intégration économique régionale et diversifier davantage son économie. Ces stratégies sont essentielles pour accroître la résilience du pays face aux crises futures et exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange continental africain, dont le potentiel économique est estimé à 3,4 trillions de dollars.