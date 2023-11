Réseau, vitesse moyenne et qualité des routes: le Maroc au 16e rang mondial

Vue d’ici, la qualité de nos routes et des connexions qu’elles offrent entre les différentes villes et régions du pays peut amener à se poser bien des questions, mais de loin, à l’échelle mondiale, le Maroc tire son épingle du jeu. Et plutôt bien. Le Royaume figure ainsi parmi les 20 meilleurs pays en matière de réseau routier et de qualité des routes. C’est ce qu’indique la plateforme spécialisée Insider Monkey dans un classement établi suivant les données de 2022 du Rapport sur la qualité des routes et le score de vitesse moyenne du Fonds monétaire international (FMI).

Le Royaume se classe au 16e rang mondial. «Le Maroc possède l’une des meilleures routes au monde. La vitesse moyenne entre les grandes villes marocaines est de 95 kilomètres par heure. Le pays consacre une part importante du budget national à l’entretien des routes. La qualité des routes rurales a également été améliorée au Maroc», écrit Insider Monkey.

Classement des meilleurs pays en matière de réseau routier et de qualité des routes

Classement Pays 1 États-Unis 2 Portugal 3 Arabie saoudite 4 Canada 5 France 6 Espagne 7 Oman 8 Afrique du Sud 9 Namibie 10 Croatie 11 Tchéquie 12 Allemagne 13 Hongrie 14 Autriche 15 Australie 16 Maroc 17 Italie 18 Serbie 19 Iran 20 Suède

Source : Insider Monkey

Le Maroc dépasse des pays comme l’Italie, 17e au classement et pourtant considérée comme dotée des meilleures routes au monde avec une vitesse moyenne entre les grandes villes de 95 kilomètres par heure et un réseau généralement estimé comme sûr pour les déplacements domicile-travail. Il est également classé devant la Serbie, l’Iran et la Suède, respectivement 18e, 19e et 20e.

Lire aussi : Un destin immense comme l’Atlantique

Le Royaume est, dans l’ordre, devancé par l’Australie (15e), l’Autriche (14e), la Hongrie (13e), l’Allemagne (12e), la République tchèque (11e), la Croatie (10e), la Namibie (9e), l’Afrique du Sud (8e), le Sultanat d’Oman (7e) et l’Espagne (6e).

Dans le top 5, on retrouve, naturellement, la France, qui arrive en 5e position. «La France offre une vitesse moyenne de 105 kilomètres par heure entre les grands centres urbains du pays, ce qui la classe parmi les pays dotés des meilleures routes au monde. Le pays abrite des autoroutes sûres et fluides qui offrent des itinéraires plus rapides entre les villes. Les infrastructures de transport sont bien développées et régulièrement entretenues en France», lit-on.

Devant, on retrouve le Canada et l’Arabie saoudite. Ce dernier pays «offre une vitesse moyenne élevée de 106 kilomètres par heure entre ses grandes villes. L’Arabie saoudite dispose d’un vaste réseau routier qui relie les villes, les chemins de fer, les ports et les aéroports. Le gouvernement saoudien continue d’allouer des fonds pour améliorer l’infrastructure routière», lit-on encore. Le Portugal voisin et les Etats-Unis ferment les deux premières marches.