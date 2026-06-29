Réseau électrique: l’ONEE met en service une ligne stratégique de 400 kV entre Chemaia et Médiouna

Longue de 274 kilomètres, cette infrastructure structurante s’inscrit dans le cadre du vaste programme d’investissement engagé par l’Office pour moderniser, sécuriser et renforcer le réseau national de transport d’électricité, souligne l’ONEE dans un communiqué. Sa réalisation a mobilisé d’importants moyens humains et techniques, pour un coût global de 529 millions de dirhams.

Considérée comme un maillon névralgique du réseau, cette nouvelle ligne vient consolider un système qui s’étend désormais sur plus de 30.700 km de lignes Haute et Très Haute Tension, avec une capacité de transformation atteignant 22.120 MVA. Elle contribuera à améliorer la performance globale du réseau et à garantir une exploitation plus fiable et sécurisée.

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Ce projet s’inscrit également dans la stratégie à long terme de l’ONEE, qui ambitionne, à l’horizon 2030, de porter la longueur du réseau à 37.000 km et sa capacité de transformation à 35.000 MVA. Cet objectif sera atteint grâce à la réalisation de nouvelles lignes et à la mise en service de postes Très Haute Tension supplémentaires.

Au-delà du renforcement des capacités de transit électrique, cette infrastructure joue un rôle clé dans la transition énergétique du Royaume. Elle permettra notamment de faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables, d’accompagner les grands projets structurants et de répondre à la croissance soutenue de la demande nationale en électricité.