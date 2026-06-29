Economie

Réseau électrique: l’ONEE met en service une ligne stratégique de 400 kV entre Chemaia et Médiouna

La nouvelle ligne Très Haute Tension 400 kV reliant Chemaia à Médiouna.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a franchi une nouvelle étape dans le renforcement du réseau électrique national avec la mise en service, dimanche 28 juin 2026, d’une ligne Très Haute Tension (THT) 400 kV reliant le poste de Chemaia, près de Youssoufia, à celui de Médiouna, en périphérie de Casablanca.

Par La Rédaction
Le 29/06/2026 à 16h58

Longue de 274 kilomètres, cette infrastructure structurante s’inscrit dans le cadre du vaste programme d’investissement engagé par l’Office pour moderniser, sécuriser et renforcer le réseau national de transport d’électricité, souligne l’ONEE dans un communiqué. Sa réalisation a mobilisé d’importants moyens humains et techniques, pour un coût global de 529 millions de dirhams.

Considérée comme un maillon névralgique du réseau, cette nouvelle ligne vient consolider un système qui s’étend désormais sur plus de 30.700 km de lignes Haute et Très Haute Tension, avec une capacité de transformation atteignant 22.120 MVA. Elle contribuera à améliorer la performance globale du réseau et à garantir une exploitation plus fiable et sécurisée.

Lire aussi : Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie à long terme de l’ONEE, qui ambitionne, à l’horizon 2030, de porter la longueur du réseau à 37.000 km et sa capacité de transformation à 35.000 MVA. Cet objectif sera atteint grâce à la réalisation de nouvelles lignes et à la mise en service de postes Très Haute Tension supplémentaires.

Au-delà du renforcement des capacités de transit électrique, cette infrastructure joue un rôle clé dans la transition énergétique du Royaume. Elle permettra notamment de faciliter l’intégration massive des énergies renouvelables, d’accompagner les grands projets structurants et de répondre à la croissance soutenue de la demande nationale en électricité.

Par La Rédaction
Le 29/06/2026 à 16h58
#Maroc#ONEE

LEs contenus liés

Economie

Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech

Economie

Voici pourquoi Xlinks met en pause son projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni

Economie

Liaison électrique Maroc-Royaume-Uni: Xlinks pourrait délocaliser le projet en Allemagne

Economie

La liaison électrique sud-centre de l’ONEE s’inscrit-elle en concurrence avec le circuit fermé du tandem OCP-Engie?

Articles les plus lus

1
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
2
Un malheur innocent
3
Fiscalité, concurrence, Samir: les leviers pour faire baisser les prix des carburants
4
Procès «Escobar du Sahara»: peines lourdes, saisies et amendes records... les détails d’un verdict de fer
5
Mondial 2026: la télévision algérienne récidive et passe sous silence les victoires du Maroc
6
Fès a son café à chats... et c’est une bulle de douceur
7
Aéronautique. Le groupe Safran consolide ses capacités à Nouaceur et à Tifelt
8
Affaire «Escobar du Sahara»: lourdes peines de prison pour Naciri et Bioui
Revues de presse

Voir plus