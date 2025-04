Liaison électrique Maroc-Royaume-Uni: Xlinks pourrait délocaliser le projet en Allemagne

La Grande-Bretagne pourrait passer à côté d’un investissement d’énergie verte de 25 milliards de livres sterling. Dans une interview au quotidien britannique The Telegraph, Dave Lewis, président de Xlinks et responsable de cet ambitieux projet d’importation d’énergie solaire et éolienne à bas coût du Maroc pour des millions de foyers britanniques, a mis en garde contre le risque de voir ce plan échouer en raison des lenteurs administratives britanniques. Il souligne que ce projet pourrait significativement réduire les factures énergétiques des ménages, diminuer d’environ 10% les émissions de carbone du secteur électrique britannique et générer des milliers d’emplois.

«Les investisseurs internationaux n’attendront pas éternellement», a-t-il averti, ajoutant que «des gens font la queue» pour fournir les 8 milliards de livres sterling de financement nécessaires. En effet, lorsque la société a récemment testé les marchés de la dette pour les 17 milliards de livres sterling de financement restants, l’opération a été «considérablement sursouscrite», a-t-il noté.

Face à l’incertitude du gouvernement britannique, Dave Lewis a averti que le projet pourrait être relocalisé en Allemagne ou ailleurs pour y exporter l’électricité produite. Il a précisé qu’une usine de câbles, destinée à fournir les milliers de kilomètres nécessaires à la liaison avec le Maroc et potentiellement d’autres projets d’énergie propre, serait construite dans ce nouveau pays d’accueil. Actuellement, une usine similaire employant plus de 1.200 personnes est déjà opérationnelle en Écosse.

Le Maroc est «géographiquement parfait»

«Les investisseurs souhaitent que ce projet soit réalisé au Royaume-Uni», a-t-il déclaré au quotidien britannique. «Nous pensons que c’est de loin la meilleure utilisation possible». Mais après quatre ans de démarches et la satisfaction de toutes les exigences, la durée excessive du processus commence à soulever des questions, a-t-il expliqué.

Selon les plans de l’entreprise, l’énergie solaire et éolienne produite dans la région saharienne de Tan-Tan au Maroc sera transportée en moins d’une seconde grâce à 4.000 kilomètres de câbles sous-marins de haute technologie jusqu’à la côte du Devon. «C’est une puissance inférieure à la seconde. Littéralement, vous allumez une lumière et elle est là», a déclaré Dave Lewis.

Selon lui, le prix de l’électricité que X-Links ambitionne de proposer est plus compétitif que celui de l’énergie nucléaire, de la biomasse et de l’énergie marémotrice. Il a également précisé que le Maroc a été choisi pour son emplacement géographique idéal.

En effet, explique-t-il, l’ensoleillement abondant du pays et son vaste désert en font un lieu privilégié pour l’énergie solaire, et son long littoral atlantique lui permet de bénéficier de forts alizés la nuit, ce qui le rend également idéal pour la production d’énergie éolienne.

«Le Maroc est en passe de devenir une superpuissance des énergies renouvelables», souligne-t-il.