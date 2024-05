Interconnexion énergétique Maroc-Royaume-Uni: Xlinks a sélectionné J.P. Morgan et Société Générale comme conseillers financiers

Une nouvelle étape franchie dans la réalisation de l’ambitieux projet d’interconnexion d’énergies renouvelables entre le Maroc et le Royaume-Uni. La société Xlinks First qui porte ce projet a, en effet, sélectionné J.P. Morgan et Société Générale comme principaux conseillers financiers pour son financement par emprunt, a rapporté le site d’information spécialisé Energy Live News Ltd.

La production éolienne et solaire du projet, ainsi que le stockage flexible par batterie, devraient fournir 3,6 gigawatts (GW) d’énergie propre, pour alimenter environ sept millions de foyers britanniques, contribuant ainsi à près de 8% des besoins nationaux en électricité du Royaume-Uni d’ici une décennie, rappelle le site.

Les installations de production d’énergie de ce projet seront interconnectées à la Grande-Bretagne via 4.000 kilomètres de câbles sous-marins à courant continu à haute tension, facilitant le transport d’électricité.

James Humfrey, PDG de Xlinks First, a déclaré à cette occasion: «Il s’agit d’une phase passionnante dans le développement du projet électrique Maroc-Royaume-Uni. Garantir l’accès au capital sous toutes ses formes sera fondamental pour la réalisation de ce projet d’infrastructure énergétique durable à long terme.»