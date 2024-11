Xlinks Morocco Development voit le jour

L’avenir énergétique de l’Europe pourrait bien s’écrire depuis le désert marocain. Xlinks, un projet innovant visant à relier le Maroc au Royaume-Uni par une interconnexion sous-marine inédite, se structure désormais au Maroc avec la création de sa filiale locale, «Xlinks Morocco Development», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 4 novembre.

«Cette entité marque une étape majeure dans la réalisation de l’ambition de fournir une énergie renouvelable, propre et stable au Royaume-Uni, en exploitant les vastes ressources solaires et éoliennes du sud du Maroc», lit-on.

Xlinks Morocco Development bénéficie d’une structure de gouvernance solide, dirigée par des personnalités clés des secteurs marocain et britannique. À sa tête, Dayae Oudghiri Kaouach, qui occupe le poste de présidente-directrice générale, aux côtés de Robert Hamish McPherson, représentant Xlinks Limited, la société mère anglaise. En collaboration avec Mohamed Sahri, membre du conseil, cette équipe apporte une expertise variée et complémentaire pour piloter la construction et la mise en service de ce projet ambitieux.

«Le cabinet Mazars a été nommé commissaire aux comptes pour assurer la transparence et la conformité financière de l’entreprise dès ses premières années d’activité. Ce choix garantit l’application des normes les plus strictes en matière de comptabilité et de gestion à chaque étape, renforçant ainsi la crédibilité de Xlinks Maroc au niveau local et international», peut-on lire.

Ce projet est également soutenu par des investissements importants. TotalEnergies a récemment acquis une participation de 20 millions de livres sterling dans Xlinks, rejoignant d’autres investisseurs stratégiques tels qu’Octopus Energy et la Abu Dhabi National Energy Company (TAQA). Ces soutiens financiers témoignent de la solidité et du potentiel du projet, répondant aux attentes croissantes en matière d’énergie renouvelable sur le marché européen.

Le projet Xlinks, désormais qualifié «d’infrastructure d’importance nationale» par le Royaume-Uni, se distingue par son envergure et ses objectifs. Située dans la région de Guelmim-Oued Noun, une zone ensoleillée et venteuse du Royaume, cette installation vise à produire jusqu’à 10,5 GW d’électricité verte. Grâce à un réseau de panneaux solaires et d’éoliennes de dernière génération, cette production est destinée à couvrir environ 8 % de la demande en électricité du Royaume-Uni.

Ce projet place ainsi le Maroc dans une position stratégique, avec la capacité d’exporter de l’énergie propre à grande échelle. Pour garantir un acheminement sûr et constant de cette énergie, quatre câbles sous-marins haute tension en courant continu (HVDC) seront posés sur une distance de 3 800 km, reliant les deux pays à travers l’océan Atlantique. Cette interconnexion sera la plus longue du genre au monde.