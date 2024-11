Rencontres Entreprises de inwi: l’étape Tanger a tenu toutes ses promesses

Cette nouvelle étape des Rencontres Entreprises a réuni plus de 70 chefs d’entreprise, représentant divers secteurs de l’industrie marocaine.

Parmi les thématiques abordées figurent la transformation digitale d’une entreprise industrielle, avec l’exploration des technologies clés comme l’Internet des Objets (IoT), le big data et l’Intelligence artificielle pour rendre les usines plus intelligentes et plus compétitives. Les technologies de l’industrie 4.0 ont été présentées comme des outils essentiels pour relever une industrie forte, résiliente et durable.

L’apport de inwi a également été mis en avant, notamment en matière de solutions de connectivité critique et à très haut débit, d’infrastructure souveraine aussi bien en cloud qu’en capacité d’hébergement dans ses huit datacenters nationaux. L’opérateur global a également présenté ses solutions et prestations en cybersécurité, axe vital pour la digitalisation de tout secteur productif.

Lors de cette journée, un panel de discussions a été tenu avec des experts de inwi, de l’ADD et de l’AUSIM, offrant des perspectives enrichissantes et des recommandations concrètes pour relever les défis de la transformation digitale dans l’industrie.

En parallèle, des ateliers pratiques ont été organisés pour approfondir les questions clés de la digitalisation telle qu’elles se présentent concrètement aux roadmaps et agendas des entreprises qui ont pris part à cet événement. Les participants, issus d’entreprises de toutes tailles et de divers secteurs d’activité, ont pu échanger avec des experts pour apporter des réponses et recommandations personnalisées à ces questions.

La 7ème édition des Rencontres Entreprises, qui se terminera le 19 décembre 2024 à Agadir, illustre l’engagement de inwi en faveur de l’innovation et de la transformation digitale, des piliers fondamentaux pour soutenir la croissance et renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.