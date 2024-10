Rabat: Inwi organise la 7ème édition des «Rencontres entreprises»

Le 31 octobre, Inwi a organisé la 7ème rencontre régionale dédiée aux entreprises de Rabat. Les nombreux participants se sont donné rendez-vous dans un grand hôtel pour parler du thème «La digitalisation, un moteur de croissance et de satisfaction client».

Chafik Kasimi, Senior Manager Fixe et Connectivité Inwi, a précisé dans une déclaration pour Le360 que ces assises régionales, deuxième étape du programme, «seront focalisées sur le secteur des services et sur la façon d’accompagner les entreprises à mieux se digitaliser et à affronter les challenges d’aujourd’hui, pour une meilleure rentabilité et une meilleure satisfaction client». Et d’ajouter que le but étant de «réaliser une croissance».

La rencontre, a expliqué Chafik Kasimi, consiste en un partage entre entreprises et acteurs majeurs du secteur technologique au Maroc. Inwi, en tant qu’opérateur global et pour les entreprises, apporte des solutions en termes de connectivité fixe et mobile, Data, privé, de solutions d’hébergement de Cloud et de cyber sécurité. Les entreprises seront ainsi outillées pour affronter le monde digital et les challenges de croissance qui les attendent.