inwi lance la 7ème édition des «Rencontres Entreprises» en partenariat avec l’ADD et l’AUSIM

Dans un communiqué, l’opérateur inwi indique que la septième édition des «Rencontres Entreprises» mettra l’accent sur les nouveaux enjeux de l’accélération digitale et ambitionne d’accompagner les entreprises marocaines à adopter les meilleures solutions et pratiques et transformer ainsi les opportunités que leur offre cette transition numérique.

Au programme de cette nouvelle édition, des thématiques essentielles concernant la digitalisation des entreprises, notamment l’accélération de la compétitivité de l’industrie marocaine ainsi que la digitalisation des services comme levier de croissance et d’amélioration de l’expérience client ou encore l’importance du digital pour une croissance durable du secteur agroalimentaire.

«Ces thématiques reflètent l’importance cruciale de la transition numérique dans la stratégie des entreprises marocaines quelles que soient leur activité ou leur taille pour booster leur croissance et optimiser leur performance», indique l’entreprise, invitant les professionnels et entreprises à s’inscrire à ces événements via un formulaire en ligne.

D’après inwi, les «Rencontres Entreprises» constituent une plateforme unique de partage d’expériences, de bonnes pratiques et d’innovations, réunissant les experts et acteurs clés du secteur numérique au Maroc. «Cette nouvelle édition promet d’être un moment fort de réflexion et de débat pour toutes les entreprises souhaitant réussir leur transformation digitale», souligne l’opérateur.