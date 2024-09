Inwi s’associe au champion olympique Soufiane El Bakkali

«Double médaillé d’or olympique et double champion du monde dans sa discipline, Soufiane incarne parfaitement les valeurs de persévérance, de détermination et d’excellence. Autant de valeurs que l’opérateur global partage avec notre champion national», souligne Inwi, annonçant son nouveau partenariat avec l’athlète Soufiane El Bakkali.

L’opérateur, qui se dit animé par l’ambition d’accompagner et soutenir les talents marocains, explique que ce partenariat avec le double champion olympique marocain illustre sa volonté de promouvoir des modèles de réussite qui, par leur détermination et leur engagement, inspirent la jeunesse marocaine à croire en ses rêves et à viser toujours plus haut.

«À travers ce partenariat, Inwi aspire à encourager les talents marocains à se dépasser, à explorer de nouvelles voies avec audace et confiance, et à suivre les traces de Soufiane El Bakkali pour atteindre l’excellence. Cette collaboration témoigne également de la volonté de Inwi de rester proche de tous les Marocains, en les accompagnant au quotidien dans la réalisation de leurs ambitions», indique l’opérateur.