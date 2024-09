Publicité: triple consécration pour inwi lors de l’African Cristal Festival

Inwi a brillamment marqué l’édition 2024 de l’African Cristal Festival en remportant trois prix d’excellence. Cet événement phare du secteur célèbre la créativité et l’innovation des marques sur le continent africain, récompensant les campagnes publicitaires les plus percutantes.

La première distinction a été décernée à inwi dans la catégorie «Long Term Creativity». Ce prix a récompensé la collaboration de longue date entre inwi et l’humoriste Hassan El Fad, notamment à travers son personnage emblématique «Kabour». Cette campagne, axée sur le segment prépayé, a su allier humour et proximité, en résonance avec un large public.

Dans la catégorie «Social & Influencer – Best Use of Instagram», inwi a été salué pour sa collaboration avec le créateur de contenu Adil Taouil. Ce partenariat a brillamment mis en avant la qualité du réseau inwi à travers les différentes régions du Maroc, en s’appuyant sur un contenu authentique et engageant qui a su captiver les Marocains.

Enfin, inwi a remporté son troisième prix dans la catégorie «The Innovative Media Award» grâce à l’activation digitale «FOOH JO 2024». Cette campagne de soutien à l’équipe nationale U23, alliant réalité augmentée, effets spéciaux et imagerie générée par ordinateur, a offert une expérience immersive et novatrice au public marocain, renforçant ainsi l’engagement de inwi pour l’innovation technologique et le sport.

«Ces récompenses soulignent la capacité de inwi à innover et à s’inscrire durablement dans le paysage publicitaire et digital africain. Fort de ces succès, inwi réaffirme son engagement à proposer des expériences toujours plus créatives et impactantes pour ses clients et le public marocain», souligne inwi dans un communiqué.

L’African Cristal Festival est aujourd’hui l’un des événements phares de l’écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias. Une manifestation qui récompense les meilleures campagnes publicitaires, utilisant des références culturelles, qui les rend authentiques et uniques.