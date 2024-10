African Digital Summit: Inwi, marque la plus primée de l’édition 2024, avec six récompenses

Lors de l’édition 2024 de l’African Digital Summit, le plus grand rassemblement digital en Afrique dédié aux annonceurs, professionnels du marketing, du digital, des médias et de la communication, Inwi a brillé en remportant pas moins de 6 prix. Ces récompenses mettent en avant les initiatives novatrices et la vision avant-gardiste de l’opérateur global, axées sur l’inclusion numérique et la proximité avec le consommateur.

L’opérateur global a été couronné dans plusieurs catégories majeures. La campagne «Siiir B3id F’7yatek», réalisée en collaboration avec le créateur de contenu Adil Taouil, a remporté 4 prix prestigieux: le Prix Gold pour «la meilleure campagne social media et engagement communautaire», le Prix Silver pour «la meilleure utilisation du mix digital pour maximiser l’impact», et aussi pour «la meilleure utilisation du marketing d’influence en digital». Cette même campagne a également été distinguée par un Prix Silver pour «la meilleure campagne digitale en responsabilité sociale et/ou environnementale», réitérant l’engagement de l’opérateur en faveur de l’action sociale.

De plus, Inwi a décroché le Prix Silver pour «la meilleure utilisation des données, de l’analyse et du Customer Relationship Management (CRM) dans une campagne digitale» avec la campagne «Online Conversion», soulignant sa maîtrise des technologies de l’analyse de données pour l’amélioration de l’expérience utilisateur. Celle-ci a aussi été distinguée d’un Prix Silver pour «la meilleure campagne de e-commerce digital».

Enfin, Inwi a été récompensé par un Prix Silver pour «la meilleure plateforme digitale en UX/CX/UI» grâce à sa plateforme «My Inwi», reconnue pour son interface utilisateur intuitive et son expérience client optimale.

Ces distinctions viennent couronner les efforts constants de Inwi pour offrir des solutions digitales innovantes et efficaces, tout en consolidant son rôle d’acteur clé de l’inclusion numérique au Maroc. L’opérateur global réaffirme ainsi son engagement à placer le consommateur marocain au centre de ses actions et à accompagner la transformation digitale du pays.