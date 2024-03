Région Rabat-Salé-Kénitra: des projets de 6 stations de dessalement et de 5 stations de déminéralisation de l’eau pour 149 millions de dirhams

«Un appel d’offres sera prochainement lancé pour l’achat de six monoblocs de dessalement de l’eau de mer et de cinq stations de déminéralisation de l’eau saumâtre», a fait savoir le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, dans un entretien avec Le360. Ces stations seront connectées au réseau d’eau potable des communes de Salé, Kénitra et Témara.

Ces projets, approuvés lors d’une session ordinaire du Conseil de la région, tenu le samedi 2 mars dernier, mobiliseront un budget d’investissement total de 149 millions de dirhams. La région y contribuera à hauteur de 47 millions de dirhams, le reste, soit 102 millions de dirhams, sera apporté par le ministère de l’Intérieur.

La même réunion du Conseil de la région, précise Rachid El Abdi, a également approuvé nombre d’autres projets d’infrastructure pour la période 2024-2025, avec un budget global avoisinant les 5 milliards de dirhams.

Il s’agit d’abord de projets dans le secteur de l’habitat, avec un investissement de 1,3 milliard de dirhams, dont 702 millions de dirhams sont apportés par la région Rabat-Salé-Kénitra, et 600 millions par le ministère de l’Intérieur. Ce budget servira notamment au financement de la mise à niveau des centres ruraux, de l’élargissement et la modernisation des réseaux d‘adduction d’eau, d’électricité et d’assainissement des eaux usées. Le programme englobe également «la construction des terrains de sport de proximité ainsi que la réalisation de pistes et de routes rurales», ajoute le président de la région.

Au chapitre de l’équipement, le Conseil de la région a approuvé des projets d’une enveloppe totale de 2,89 milliards de dirhams (avec un apport de 1,49 milliard de la région et 1,11 milliard du ministère de l’Intérieur), portant sur l’élargissement d’une série de routes classées.

Enfin, le Conseil régional a décidé de s’attaquer au problème des inondations provoquées par la remontée des eaux de mer, qui affectent le quartier de Sidi Moussa à Salé (pour un budget de 50 millions de dirhams, dont 30 millions assurés par la région) et la zone côtière de Mehdia, près de Kénitra (pour 29 millions de dirhams, dont 6 millions apportés par la région).