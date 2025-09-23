Réforme du régime de change: Bank Al-Maghrib temporise, le ciblage d’inflation prévu pour 2027

Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, persiste et signe: le moment n’est pas encore venu de franchir la deuxième étape de la réforme du régime de change. Si la première phase a été menée avec succès, l’abandon de l’ancrage au panier de devises devra patienter, a indiqué le patron de la Banque centrale à l’issue de la réunion trimestrielle de son Conseil, tenue le 23 septembre 2025 à Rabat. En revanche, le ciblage d’inflation avance à grands pas, avec une entrée en vigueur prévue en janvier 2027.

«Le tissu économique pas encore prêt»

Lors de son point de presse, Abdellatif Jouahri a souligné que le marché interbancaire de change «fonctionne aujourd’hui sans intervention de Bank Al-Maghrib», avec des positions longues et courtes. Une première avancée jugée satisfaisante.

Cependant, le wali a rappelé que «le tissu économique marocain n’est pas encore tout à fait prêt» pour passer à la deuxième étape de la réforme, à savoir laisser le marché déterminer librement la valeur externe du dirham.

Le FMI revoit sa position

Le Fonds monétaire international (FMI), qui plaidait régulièrement pour cette transition, a fini par revoir sa position. «Nous avons trouvé un terrain d’entente», a précisé Jouahri. Le Maroc et le FMI se sont accordés pour avancer d’abord sur le ciblage d’inflation, sans pour autant abandonner totalement l’ancrage actuel du dirham.

À noter que le ciblage d’inflation est un cadre de politique monétaire où une banque centrale annonce et maintient un objectif spécifique d’inflation, généralement autour de 2% à 3%, afin de garantir la stabilité des prix et de favoriser les anticipations rationnelles des agents économiques.

Pour atteindre cet objectif, la banque centrale utilise ses instruments, comme le taux directeur, pour influencer la demande et contrôler l’inflation.

Le ciblage d’inflation comme nouvelle boussole

Avec l’appui technique du FMI, Bank Al-Maghrib a déjà entamé la préparation méthodologique et organisationnelle nécessaire au ciblage d’inflation.

Un premier travail a été réalisé en juillet 2025 afin de mettre en place les outils, la méthodologie et les ressources humaines nécessaires, a précisé Jouahri. Il reste toutefois quelques ajustements à finaliser d’ici la fin de l’année, note-t-il.

Une année test avant le basculement

Prudent, le wali de Bank Al-Maghrib a annoncé la mise en place d’une «année blanche» en 2026. Durant cette période, la Banque centrale appliquera en parallèle l’actuel cadre et la méthodologie de ciblage d’inflation, afin d’évaluer leur compatibilité.

«Ce passage à blanc nous permettra de vérifier que nous sommes à l’aise pour lancer la réforme en bonne et due forme», a expliqué Jouahri.

Objectif janvier 2027

Si le calendrier est respecté, le Maroc devrait officiellement adopter le ciblage d’inflation à partir de janvier 2027. Ce choix vise à doter la politique monétaire d’un nouvel instrument de pilotage, en renforçant la stabilité des prix et la résilience face aux chocs externes.