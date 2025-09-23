Bank Al-Maghrib table sur une croissance de 4,6% en 2025

Les exportations de l'industrie automobile devraient croître de 20% pour atteindre 187,6 milliards de dirhams après un léger recul cette année, selon Bank Al-Maghrib.

Selon les projections de la Banque centrale, le taux de croissance devrait passer de 3,8% en 2024 à 4,6% cette année, avant de se stabiliser à 4,4% en 2026.

Dans le détail, la valeur ajoutée agricole devrait progresser de 5% en 2025, portée par une récolte céréalière estimée à 41,3 millions de quintaux (MQx), avant de croître de 3,2% en 2026, sur la base d’une production de 50 MQx.

Quant aux secteurs non agricoles, ils devraient maintenir une croissance soutenue autour de 4,5% en 2025 et 2026, stimulée notamment par la dynamique des investissements en infrastructures.

Échanges extérieurs: tendance positive

Sur le plan extérieur, BAM prévoit une poursuite de la dynamique commerciale à moyen terme. L’impact des récentes mesures tarifaires américaines devrait rester limité.

Ainsi, les exportations de biens progresseraient de 6,2% en 2025, portées par la hausse des ventes de phosphates et dérivés, qui atteindraient 110,7 milliards de dirhams. En 2026, les exportations bondiraient de 9,4%, en lien avec la reprise de l’industrie automobile, dont les ventes devraient croître de 20% pour atteindre 187,6 milliards de dirhams après un léger recul cette année.

Les importations, quant à elles, augmenteraient de 7,4% en 2025, puis de 7,1% en 2026, sous l’effet notamment de la hausse des acquisitions de biens d’équipement. En parallèle, la facture énergétique continuerait de se réduire, atteignant 94,4 milliards de dirhams en 2026.

Les recettes de voyages devraient maintenir leur tendance haussière, avec une progression de 11,3% en 2025, suivie d’une hausse de 4,8% en 2026, atteignant 131,2 milliards de dirhams. Les transferts des MRE connaîtraient également une amélioration, avec une augmentation prévue de 4,8% en 2026 pour atteindre 125,5 milliards de dirhams.

Déficit courant et réserves en amélioration

Dans ce contexte, le déficit du compte courant resterait contenu, estimé à 2,3% du PIB en 2025. Il se réduirait à 2% en 2026, après avoir atteint 1,2% en 2024. Les recettes des investissements directs étrangers avoisineraient 3,3% du PIB en 2025, puis 3,5% en 2026.

Grâce aux financements extérieurs du Trésor, les avoirs officiels de réserve de Bank Al-Maghrib continueraient à se renforcer, pour atteindre 418 milliards de dirhams fin 2025, et 434,5 milliards fin 2026, soit l’équivalent de 5 mois et demi d’importations de biens et services.

Finances publiques: amélioration des recettes, déficit contenu

À fin août 2025, l’exécution budgétaire fait ressortir une nette hausse de 14,5% des recettes ordinaires, portée par la performance des recettes fiscales. Les dépenses, quant à elles, ont progressé de 12,6%, en raison de la hausse des charges ordinaires et des investissements.

En tenant compte des données de la Loi de Finances 2025, de la Programmation Budgétaire Triennale 2025-2027, des crédits supplémentaires ouverts en avril, ainsi que des orientations du projet de Loi de Finances 2026, Bank Al-Maghrib anticipe un déficit budgétaire, hors produits de cession des participations de l’État, stable à 3,9% du PIB en 2025, puis en recul à 3,4% en 2026.

Fait notable, le Conseil de Bank Al-Maghrib tiendra, ce mercredi 24 septembre 2025, une réunion avec le Groupe OCP. Cette initiative s’inscrit, selon la Banque centrale, dans une démarche d’ouverture et d’écoute visant à mieux cerner les performances sectorielles de l’économie nationale et ses perspectives.