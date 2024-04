Ramadan: en chiffres, l’évolution des prix des fruits et des légumes au marché de gros de Casablanca

Au premier avril, les données recueillies auprès de l’Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca (AMGFLC) révèlent des prix relativement stables pour un large éventail de produits, contrairement à des périodes antérieures, marquées par des fluctuations plus prononcées. Abdelkebir Maâiden, secrétaire général de l’AMGFLC, attribue cette stabilité à «une offre adéquate et suffisante sur le marché, malgré les récentes perturbations climatiques».

À titre d’exemple, le prix de la tomate est passé de 7,5 à 8 dirhams le kilogramme le 25 mars, à 5 à 6 dirhams le kilogramme au 1er avril, ce qui indique une baisse significative. De même, le prix du kilogramme de poivrons verts est passé de 10 dirhams à 8 ou 9 dirhams sur la même période. En revanche, le prix des poivrons rouges a légèrement augmenté, atteignant 15 dirhams le kilogramme le 1er avril, contre 13 à 15 dirhams le kilogramme le 25 mars, détaille notre interlocuteur.

Certains produits ont été plus sensibles que d’autres aux conditions météorologiques. Les fortes précipitations ont ainsi affecté la récolte des pommes de terre et des carottes, entraînant une diminution de l’offre et une légère augmentation des prix. Ainsi, celui des carottes est passé de 1,5 à 2,5 dirhams le kilogramme le 25 mars, à 2 à 3 dirhams au 1er avril, alors que le kilogramme de pomme de terre se négocie aujourd’hui à 2 à 3 dirhams, contre 2 à 2,8 dirhams le 25 mars. «Pour autant, une amélioration, et donc une baisse des prix, est attendue avec le retour d’un temps plus clément», fait remarquer le secrétaire général de l’AMGFLC.

Les fluctuations sont en outre tempérées par la situation saisonnière. La fin de saison pour les oignons verts, par exemple, a réduit leur disponibilité, influençant à la hausse leur prix, qui culmine désormais à 5 dirhams le kilogramme contre 1,5 à 2,5 dirhams le 25 mars.

Évolution des prix des légumes entre le 25 mars et le 1er avril au marché de gros de Casablanca (Source: l’AMGFLC)

Produit Prix observés lundi 25 mars Prix observés lundi 1er avril Tomates 7,5 à 8 dirhams le kilogramme 5 à 6 dhs le kilogramme Poivrons rouges 13 à 15 dirhams le kilogramme 15 dirhams le kilogramme Poivrons verts 10 dirhams le kilogramme 8 à 9 dirhams le kilogramme Concombres 3 à 4 dirhams le kilogramme 3,5 à 4 dirhams le kilogramme Oignons verts 1,5 à 2,5 dirhams le kilogramme 5 dirhams le kilogramme Courgettes 4 à 5 dirhams le kilogramme 5 à 6 dirhams le kilogramme Carottes 1,5 à 2,5 dirhams le kilogramme 2 à 3 dirhams le kilogramme

S’agissant des fruits, une stabilité de prix est également observée: les oranges se vendent entre 3 et 4,5 dirhams le kilogramme, tandis que les avocats se placent dans une fourchette élevée de prix, allant de 20 à 32 dirhams. Selon Casa Prestations, le gestionnaire du marché de gros, les bananes locales sont disponibles au prix de 6 à 9 dirhams le kilogramme, alors que celles importées coûtent entre 10 et 15 dirhams le kilogramme.

Enfin, les prix des fraises (10 à 16 dirhams/kg), ainsi que ceux des pommes locales (6 à 11 dirhams/kg) et importées (12 à 22 dirhams/kg) montrent une certaine variabilité en fonction des origines et des qualités. «Dans l’ensemble, malgré ces variations, les prix restent globalement stables pour de nombreux produits», tient à rassurer Abdelkebir Maâiden.