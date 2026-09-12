Rail: cinq locomotives diesel chinoises rejoignent le parc de l’ONCF

Lors de la cérémonie de livraison des cinq premières locomotives diesel de CRRC Ziyang à l’ONCF, le 8 septembre 2026 à Rabat.

Cinq locomotives diesel fabriquées par le constructeur chinois CRRC Ziyang ont été réceptionnées, mardi 8 septembre, au siège de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadrice de Chine au Maroc, Yu Jinsong, du directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, ainsi que du président de CRRC Ziyang, Chen Zhixin. Le conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine, Zheng Wei, a également pris part à l’événement.

Selon l’ambassade de Chine au Maroc, ces cinq locomotives constituent la première tranche livrée par CRRC Ziyang. Le constructeur chinois a procédé à leur livraison en sept mois, malgré les difficultés liées au transport.

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Lors de la cérémonie, Mohamed Rabie Khlie a mis en avant la rapidité de l’exécution du projet. Le directeur général de l’ONCF a estimé que la livraison des cinq premières locomotives dans les délais prévus démontrait la capacité d’exécution de l’entreprise chinoise.

Il a également souligné que leur réception apporte un soutien au renouvellement du système ferroviaire marocain, ainsi qu’aux infrastructures de transport appelées à accompagner les échéances à venir, notamment la Coupe du monde 2030.

Cette mise en service intervient alors que le Maroc poursuit un important programme de modernisation de son réseau et de renouvellement de son matériel roulant, dans la perspective notamment de l’augmentation attendue de la demande de transport au cours des prochaines années.

Lors de la cérémonie de livraison des cinq premières locomotives diesel de CRRC Ziyang à l’ONCF, le 8 septembre 2026 à Rabat.

Pour sa part, l’ambassadrice Yu Jinsong a présenté le secteur ferroviaire comme l’un des principaux exemples de la coopération sino-marocaine dans le domaine des infrastructures.

La diplomate chinoise a estimé que la mise en service des nouvelles locomotives illustrait concrètement l’intégration des capacités industrielles chinoises au réseau ferroviaire marocain.

Elle a assuré que l’ambassade de Chine continuerait à jouer un rôle d’intermédiaire entre les entreprises des deux pays afin de favoriser l’approfondissement de leur coopération dans différents secteurs et de contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre Rabat et Pékin.