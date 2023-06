Progression inédite des exportations industrielles marocaines

Les chiffres sont éloquents. Les exportations industrielles marocaines sont passées de 236,5 en 2018 à 369,7 milliards de dirhams en 2022. La déclaration est du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui s’exprimait mardi à Rabat, relate l’hebdomadaire La Vie Eco.

«La période allant de 2019 à décembre 2022 a vu le passage des exportations du secteur automobile de 80,2 à 111,3 milliards de dirhams et celles du secteur aérien de 17,5 à 21,3 milliards de dirhams», a précisé Mezzour, en réponse à une question sur la politique industrielle nationale, lors d’une réunion de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants.

Au cours de la même période, les exportations du secteur du textile et du cuir sont passées de 36,9 à 43,960 milliards de dirhams, celles des industries alimentaires de 32,4 à 43,9 milliards de dirhams et celles de l’électricité et l’électronique de 10,4 à 18,6 milliards de dirhams tandis que celles de l’Office chérifien des Phosphates ont progressé de 41,6 à 102,4 milliards de dirhams.

«S’agissant de la promotion de l’industrialisation, le plan «Emergence 2005-2009 et le Pacte national pour l’émergence industrielle 2009-2014» ont jeté les bases d’un Maroc industriel moderne», a affirmé le ministre, soulignant que «le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 est venu consolider les acquis et accélérer l’industrialisation, à travers la création de systèmes industriels plus intégrés et d’outils de support adaptés au tissu industriel, aspirant à un positionnement international plus distingué».

«Le plan de relance industrielle 2021-2023 est venu confirmer la place industrielle du Royaume, conquérir de nouveaux marchés, améliorer la compétitivité et faire du Maroc une base industrielle bas carbone»., a-t-il a ajouté, indiquant que la mise en œuvre des grandes orientations de la stratégie industrielle 2023-2027 permettra de réaliser la souveraineté industrielle du Royaume.