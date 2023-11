Pollution à l’arsenic: ces arguments qui blanchissent totalement Managem

La mine de Bou-Azzer, exploitée par le Groupe Managem, a été, ces derniers jours, au centre d’allégations émanant du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, pointant du doigt «les pratiques de l’entreprise en matière de santé des travailleurs, de respect de l’environnement et de gestion des produits chimiques, notamment de l’arsenic».

Dans une prise de parole officielle, Managem réfute catégoriquement ces allégations, les qualifiant de totalement infondées et dénuées de base factuelle, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 16 novembre. C’est ainsi que la minière affirme que la santé des mineurs de Bou-Azzer constitue une priorité absolue. «Les normes de protection du personnel minier sont scrupuleusement respectées, avec des mesures de protection collective, telles que le système d’aérage de la mine souterraine, et la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à chaque poste de travail», lit-on. «Un suivi continu de la santé des collaborateurs, y compris le personnel en sous-traitance, est effectué avec des bilans médicaux réguliers», ajoute le groupe.

Les conditions d’extraction minière, notamment la foration sous eau et le traitement par voie humide sans dégagement de poussières, sont conçues pour garantir la sécurité des travailleurs tout au long du cycle minier. À ce jour, aucune déclaration de maladie professionnelle, liée à l’arsenic n’a été enregistrée, témoignant de l’efficacité des mesures mises en place.

En outre, Managem insiste sur son engagement envers les normes internationales les plus élevées en matière de protection de l’environnement, de pratiques sociales et de gouvernance. La mine de Bou-Azzer est certifiée selon des normes telles que ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000, Label RSE, et RMI, démontrant sa mise en œuvre effective des normes les plus strictes de l’industrie en termes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

Managem confirme par ailleurs que des études et audits annuels sont réalisés dans le cadre de sa certification ISO.

«Elles confirment que les analyses des métaux lourds et éléments tracés dans les eaux ne dépassent pas les normes pour les eaux potables et d’irrigation», souligne Les Inspirations Eco. Le groupe rappelle, dans ce sens, que les investissements importants consentis dans la captation et la réinjection des eaux, avec un taux de recyclage de 93%, témoignent de son engagement envers la préservation de la qualité des ressources hydriques. La présence naturelle d’arsenic dans la région a toujours été prise en compte par le groupe, qui travaille constamment à apporter des solutions techniques adéquates.

Les bassins de rétention d’eau font actuellement l’objet d’une mise à niveau pour atteindre l’engagement zéro impact sur l’environnement, même en présence d’infiltrations résiduelles minimes.

Le groupe indique qu’il se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces allégations, en assurant qu’il «reste déterminé à consolider les externalités positives pour les communautés auprès desquelles il opère, à servir ses clients, employés et partenaires avec intégrité et dévouement, conformément à ses normes élevées en matière de protection de l’environnement et de responsabilité sociale», lit-on encore.