Comment Managem parie sur les métaux précieux

Face à l’instabilité persistante des cours des minerais, Managem a élaboré une stratégie impliquant un renforcement des investissements du groupe dans des projets de grande envergure. Ceux-ci, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 17 octobre, sont axés sur les métaux à forte valeur ajoutée en Afrique, afin de répondre aux besoins croissants des acteurs de l’industrie, de la technologie et de l’économie mondiale en matières premières stratégiques.

«Pour atteindre cet objectif, le groupe a choisi de se concentrer sur deux domaines principaux: les métaux précieux et les métaux de transition énergétique», lit-on. La stratégie de Managem dans les métaux précieux est renforcée par son expertise dans l’exploitation de gisements aurifères en Afrique. «Cette activité représente déjà près de la moitié de ses revenus, soit 42,5 % du chiffre d’affaires du groupe en 2022. Les perspectives de croissance pour cette activité sont encourageantes, grâce à la poursuite de l’exploitation de la mine de Trik, en Guinée, qui a contribué de manière significative à la hausse de la production d’or en 2022, avec une augmentation de 39 % par rapport à 2021», lit-on.

Il s’agit également, souligne le quotidien, du développement de la mine de Gabgaba, au Soudan, en collaboration avec le partenaire Wanbao, avec un projet en cours d’étude pour augmenter davantage sa capacité de production. Ceci en plus de la concrétisation du projet aurifère d’Eteke, au Gabon, pour lequel Managem a obtenu le permis d’exploitation en 2022, couvrant une superficie de 1.408 km2.

En outre, Managem a réalisé des opérations de croissance organique externe en finalisant l’acquisition des participations de la compagnie minière Iamgold dans trois pays voisins: le Sénégal, le Mali et la Guinée. Ces actifs stratégiques représentent plus de 5 millions d’onces d’or de ressources aurifères et un potentiel de production de 1,6 million d’onces, pour un coût total de 280 millions de dollars.

«L’une des acquisitions les plus avancées est le projet de Boto, au Sénégal, dont la production devrait débuter en 2025. Ce projet nécessitera des investissements de 300 millions de dollars, comprenant la construction d’une usine d’une capacité de traitement de 3 millions de tonnes, avec un coût de production d’environ 800 dollars l’once», lit-on encore.

Pour financer ces projets stratégiques, Managem a convoqué ses actionnaires à une Assemblée générale extraordinaire le 19 septembre 2023, pour délibérer sur une augmentation de capital de 3 milliards de dirhams, par le biais de l’émission d’actions nouvelles. Cette augmentation de capital permettra de soutenir le projet cuprifère de Tizert à hauteur de 4,7 milliards de dirhams, ainsi que le projet aurifère de Boto, au Sénégal, pour 6,4 milliards de dirhams. La majeure partie de ces investissements (11 milliards de dirhams) sera couverte par un financement par dette.