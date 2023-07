Pêche: à Laâyoune, le poulpe se négocie entre 60 et 90 dirhams le kilogramme

La campagne estivale de la pêche au poulpe a débuté le 10 juillet, et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. Depuis cette ouverture, ce sont plus de 215 tonnes de poulpe qui ont été déchargées au port de Laâyoune, représentant une valeur marchande avoisinant les 16 millions de dirhams, comme le précise Mohamed Moultazim, cadre de la Direction régionale de l’Office national de la pêche (ONP) dans sa déclaration pour Le360.

S’agissant de la reprise de la pêche au poulpe au nord de Sidi L’Ghazi, le quota pour le port de Laâyoune s’établit à 950 tonnes, alors qu’il est de l’ordre de 700 tonnes pour le port de Tarfaya, comme l’explique notre interlocuteur.

«Pour le sud de Sidi L’Ghazi, le quota pour la présente campagne, qui se terminera le 15 septembre, est de l’ordre de 1.430 tonnes pour la pêche côtière. Alors que pour la pêche artisanale, le quota est de l’ordre de 1.400 tonnes», explique-t-il.

Lire aussi : Dakhla: début de la campagne d’été de pêche au poulpe

En quantités plus que suffisantes, le poulpe se négocie à des prix somme toute raisonnables, variant de 60 à 90 dirhams le kilogramme. «Comme vous voyez, les quantités sont suffisantes et les prix plutôt accessibles. Le poulpe de grande taille se vend entre 80 et 90 dirhams le kilo, alors que celui de petite ou de moyenne taille se vend entre 60 et 70 dirhams le kilo», explique un pêcheur questionné par Le360.