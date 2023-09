Parc industriel d’El Marsa: visite au cœur des unités de valorisation des produits de la pêche

Nous sommes à 25 kilomètres de Laâyoune, dans la commune d’El Marsa, qui abrite désormais le nouveau parc industriel de la région. Ici, la valorisation des produits de la pêche est la principale activité économique et le premier pourvoyeur d’emplois.

«Nous sommes un groupement d’unités industrielles qui opèrent dans la valorisation des produits de la pêche à travers la congélation, la production de conserves et des huiles de poisson. Nous veillons avant tout à respecter les normes internationales en matière de sécurité sanitaire, pour offrir les meilleurs produits à nos partenaires nationaux et internationaux», indique Najib Lambarki, directeur d’une unité de production rencontré par Le360.

Notre interlocuteur explique que les produits marocains de la pêche sont exportés vers plusieurs marchés dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord.

Fruit d’un investissement de 338 millions de dirhams, le parc industriel d’El Marsa s’étend sur une superficie de 74 hectares. Il comprend notamment 114 lots industriels, 49 lots logistiques et six lots destinés aux activités socio-économiques, ainsi que des équipements administratifs et des espaces verts.