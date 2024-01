Paiement mobile: l.a licorne émiratie Optasia quitte le Maroc

Optasia (ex-Channel VAS), le fournisseur de services mobiles à valeur ajoutée présent dans une trentaine de pays africains, vient de liquider sa filiale Channel VAS Morocco après une tentative non concluante d’en faire son bras armé sur le marché marocain de son business de services financiers mobiles à l’endroit des opérateurs télécoms et des institutions de microfinance. C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mardi 23 janvier.

«Il faut dire, que malgré le coup de pouce réglementaire incarné dans la mise en place des agréments spécifiques d’établissement de paiement et l’instauration de l’interopérabilité du paiement mobile, le marché du wallet sur mobile n’a jamais réellement décollé au Maroc en raison principalement de la prédominance du paiement cash pour les petites transactions et la réticence des commerçants détaillants à jouer le jeu (pour des raisons évidentes de transparence)», lit-on.

Rappelons qu’Optasia, à l’origine une filiale de Channel IT, l’un des plus grands distributeurs d’infrastructures de réseaux mobiles en Afrique, est devenue après seulement une décennie d’existence, une licorne à la valorisation qui dépasse le milliard de dollars.

En 2002, Optasia a accompagné, grâce à sa plateforme, plus de 100 millions d’emprunteurs par mois pour des crédits distribués par ses partenaires à travers le continent africain (dont VodaCash et Access Bank). Montée en puissance en quelques années, Optasia a levé plus de 100 millions de dollars auprès de différents investisseurs en capital, dont les deux gros calibres DPI et Waha Capital.

Optasia a reçu une autre reconnaissance de premier plan, se classant troisième parmi les 30 meilleures sociétés de technologie financière du Moyen-Orient en 2023 par le magazine Forbes de renommée mondiale dans son édition du Moyen-Orient. C’était la deuxième année consécutive qu’Optasia recevait une reconnaissance prestigieuse de Forbes Middle East, car la société a également figuré dans le classement «The Middle East’s Top 25 Fintech Companies», en août 2022. Optasia est actuellement présent dans plus de 30 pays, principalement en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.