Paiement électronique: un projet pilote pour moderniser les coopératives au SIAM 2026

À travers sa direction financière, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a lancé un projet pilote de digitalisation des paiements, en collaboration avec Bank Al-Maghrib, à l’occasion de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).

Ce projet pilote est déployé au niveau du pavillon dédié aux produits du terroir, en collaboration avec l’Agence pour le développement agricole. Il prévoit la mise à disposition des terminaux de paiement électronique (TPE) au profit de 50 coopératives, en partenariat avec les principaux acteurs du secteur des paiements.

Il s’insère, selon ses initiateurs, dans le cadre des orientations de la deuxième feuille de route de la stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF), axée sur le renforcement de l’usage effectif des services financiers, l’amélioration de leur qualité et leur adaptation aux spécificités des populations rurales.

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Cette initiative vise ainsi à encourager la réduction de l’utilisation du cash, à promouvoir l’adoption des moyens de paiement dématérialisés et à accompagner les coopératives dans l’intégration de pratiques de gestion modernisées, notamment en matière de traçabilité des transactions et de structuration comptable.

Elle constitue une première étape vers une transformation progressive des usages au sein de l’écosystème agricole. Il ambitionne de favoriser l’appropriation des solutions de paiement modernes et de renforcer l’inclusion financière digitale en milieu rural.

Ce projet devra contribuer, à terme, à la digitalisation des processus de gestion des coopératives, à leur meilleure intégration dans le système financier formel, ainsi qu’au développement d’une agriculture plus résiliente, inclusive et innovante.