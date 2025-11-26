Paiements par carte: 192,5 millions d’opérations, +17% en un an

Le rapport annuel de Bank Al-Maghrib consacré aux infrastructures des marchés financiers et aux moyens de paiement révèle une nouvelle progression des paiements par carte en 2024. Le nombre total d’opérations -incluant les paiements sur TPE, sur GAB et en ligne- a atteint 192,5 millions de transactions, pour une valeur globale de 63 milliards de dirhams (MMDH). Il s’agit d’une hausse de 17% en nombre et de 11% en valeur, après les progressions de 22% et 19% enregistrées entre 2022 et 2023.

Les retraits d’espèces demeurent toutefois majoritaires dans l’usage des cartes bancaires, malgré un léger recul de 0,3% en nombre, passant de 402 à 401 millions d’opérations. En valeur, ces retraits ont augmenté de 1,1% en 2024, après une hausse notable de 13% en 2023, pour s’établir à 403 MMDH contre 399 MMDH un an auparavant.

La structure des transactions évolue néanmoins en faveur des paiements: la part des retraits en nombre baisse de 71% à 68%, tandis que celle des paiements progresse de 29% à 32%. En valeur, les retraits reculent légèrement de 87% à 86%, alors que la part des paiements gagne un point, à 14%. Le ratio de paiement des porteurs marocains au Maroc connaît également une progression significative: en nombre, il passe de 28,9% à 32,4%, et en valeur de 12,5% à 13,6%.

Dynamique soutenue des paiements sur TPE

L’évolution des paiements varie sensiblement selon les canaux. Les opérations sur Terminaux de Paiement Électronique (TPE) ont augmenté de 17% entre 2023 et 2024, passant de 131,3 à 153,3 millions de transactions. Leur valeur atteint 52,2 MMDH contre 46,9 MMDH un an plus tôt.

Les paiements e-commerce poursuivent également leur forte dynamique: +20% en nombre (de 32,1 à 38,5 millions d’opérations) et +11% en valeur (de 9,9 à 11 MMDH). À l’inverse, les paiements effectués via les GAB poursuivent leur déclin au profit des applications bancaires et des paiements de factures en ligne: -21% en nombre et -47% en valeur, passant d’un million à 0,8 million d’opérations, et de 167 à 89 millions de dirhams.

Les TPE demeurent toutefois le canal dominant, représentant 80% des transactions par carte. La progression du sans contact y est spectaculaire: sa part dans les paiements TPE passe de 57% à 74% entre décembre 2023 et décembre 2024, soit 112,8 millions d’opérations contre 75,4 millions l’année précédente. Les paiements domestiques sur GAB continuent de reculer, passant de 0,7% du total des paiements en 2023 à 0,4% en 2024.

L’e-commerce monte en puissance

Les transactions e-commerce affichent une nouvelle progression de 20% en nombre et de 11% en valeur entre 2023 et 2024. Elles passent ainsi de 32,1 à 38,5 millions d’opérations et de 9,9 à 11 MMDH.

La hausse constante des paiements en ligne s’explique par le développement des services de règlement de factures sur Internet et par l’augmentation des paiements liés aux services administratifs (E-gov).

Cette tendance est également portée par les changements d’habitudes induits par la pandémie de Covid-19, qui ont durablement installé le recours accru au paiement digital. En 2024, la part de l’e-commerce dans l’ensemble des paiements reste stable par rapport à 2023: 20% en nombre et 17% en valeur.

Cette progression confirme la montée en puissance du commerce en ligne dans les usages de paiement des Marocains, portée par une offre de plus en plus diversifiée et une adoption élargie des services numériques.

Le rapport indique également que les transactions réalisées par les porteurs marocains à l’étranger connaissent une hausse marquée en 2024: +52% en nombre et +37% en valeur par rapport à 2023. Elles atteignent 35,5 millions d’opérations pour 17,4 MMDH, contre 23,4 millions d’opérations pour 12,7 MMDH un an plus tôt.

Cette évolution traduit l’intensification des dépenses des Marocains à l’étranger dans un contexte de reprise de la mobilité internationale. Les opérations effectuées au Maroc avec des cartes internationales progressent également. Elles totalisent 43,5 millions de transactions en 2024, pour une valeur de 47,8 MMDH.

Cela correspond à une augmentation de 14% en nombre et de 15% en valeur par rapport à 2023. Ces indicateurs confirment l’attractivité du marché marocain, tant pour les visiteurs étrangers que pour les plateformes de paiement internationales.