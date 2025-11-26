Officiel. L’ONEE va construire une autoroute électrique de 1.000 km entre Boujdour et Tensift

Comme nous révélions dans un précédent article, le projet d’autoroute électrique Boujdour-Tensift permettra de transporter jusqu’à 2.000 MW d’électricité renouvelable, renforçant la capacité du réseau national à répondre à la demande croissante et à intégrer massivement les énergies vertes. La mise en service est prévue pour décembre 2028.

La sélection des constructeurs se fera en deux étapes: une phase de pré-qualification, suivie d’un appel d’offres selon le schéma EPC (Engineering, Procurement and Construction), où le contractant retenu assurera la conception, la construction et la mise en service clé-en-main. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2026 à 12h00 (heure marocaine).

Lire aussi : Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech

Ce projet s’inscrit dans un ensemble d’infrastructures électriques structurantes, en exploitation, en construction ou en développement, incluant notamment une future liaison à courant continu (HVDC) reliant directement le sud au centre du Royaume. Le réseau national comprend aujourd’hui plus de 30.000 km de lignes Très Haute Tension, dont une ligne 400 kV à double ternes vers Dakhla et une autre actuellement en construction, qui devrait permettre l’évacuation de 900 MW supplémentaires dès mi-2026.

La liaison Boujdour–Tensift jouera un rôle clé dans l’acheminement des nouvelles capacités renouvelables en développement dans le Sud, assurant leur intégration optimale dans le réseau national et renforçant la sécurité d’approvisionnement électrique du pays. Par cette initiative, l’ONEE confirme son engagement envers le développement durable et la transition énergétique, conformément à la haute vision du roi Mohammed VI.