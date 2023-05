Nouvelle baisse du prix des carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca, ce jeudi 4 mai

Comme annoncé précédemment, le prix des carburants a été révisé à la baisse ce jeudi 4 mai 2023 chez la plupart des distributeurs. Dans l’ensemble, le prix du litre d’essence sans plomb a baissé d’environ 0,44 dirham, alors que celui du gazole a reculé de près de 0,22 dirham.

Dans le détail, le prix du litre d’essence affiché ce matin à Casablanca, dans les stations-service ayant répercuté la nouvelle baisse, est de 13,85 dirhams chez Afriquia, de 13,83 dirhams dans les stations Winxo et de 13,95 dirhams chez TotalEnergies et Shell. Quant au prix du diesel, il est de 11,75 dirhams chez Afriquia, 11,72 dirhams dans les stations Winxo et 11,78 dirhams chez TotalEnergies et Shell.

Lire aussi : Fiscalité: ce que les carburants rapportent au budget de l’Etat

Pour rappel, à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les points de vente des autres villes du Royaume est logiquement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Le porte-parole du gouvernement Mustapha Baïtas avait annoncé, le jeudi 2 février, le lancement de la 9ème vague d’aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier, dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère du Transport, le total de ces aides directes a atteint un montant de 4,2 milliards de dirhams.