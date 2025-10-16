Economie

Niveau de vie: les ménages marocains de plus en plus pessimistes selon le HCP

Les ménages marocains comptent leurs sous.

Les ménages marocains comptent leurs dépenses. . DR

Le moral des ménages marocains reste dans le rouge au troisième trimestre de 2025. L’Indice de Confiance des Ménages (ICM), publié par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), chute à 53,6 points. Près de huit foyers sur dix (78 %) jugent leur niveau de vie en baisse, et plus de la moitié s’attendent à ce que cette tendance se poursuive dans les mois à venir.

Par La Rédaction
Le 16/10/2025 à 15h19

Le moral des ménages marocains poursuit sa lente dégradation. Selon les dernières données publiées par le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) s’est établi à 53,6 points au troisième trimestre 2025, contre 54,6 points au trimestre précédent. Ce léger repli intervient malgré une amélioration notable par rapport aux 46,2 points enregistrés à la même période de l’an dernier. Une progression qui ne suffit toutefois pas à dissiper le climat d’inquiétude et de prudence qui continue de peser sur les foyers marocains.

HCP, Enquête permanente de conjoncture auprès des ménages

Le pessimisme domine la perception des ménages quant à leur niveau de vie. Ainsi, près de huit familles sur dix estiment que leur situation s’est détériorée au cours des douze derniers mois, contre seulement 5% qui déclarent avoir vu leur niveau de vie s’améliorer.

Les perspectives pour l’année à venir demeurent moroses. Plus de la moitié des ménages s’attendent à une détérioration de leur situation financière, tandis qu’à peine 7% entrevoient une amélioration. L’indicateur prospectif enregistre ainsi une nouvelle baisse, s’établissant à -44,3 points contre -35,2 points au trimestre précédent, traduisant un net recul de la confiance dans l’avenir économique du pays.

Le chômage inquiète toujours

Le chômage continue de planer comme une véritable épée de Damoclès sur les ménages marocains. Près de 70,5% d’entre eux redoutent une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi, contre seulement 14,1% qui espèrent une amélioration sur le front de l’emploi. Si cette crainte se relâche légèrement par rapport au trimestre précédent — le solde d’opinion passant de -57,5 à -56,4 points —, le sentiment général demeure profondément pessimiste.

La prudence domine aussi dans les dépenses. Plus de deux tiers des familles estiment que ce n’est pas le moment d’acheter des biens durables. Même si le solde d’opinion s’améliore légèrement (-57,7 points contre -62,8 points au trimestre précédent), la majorité reste réticente à investir dans des achats à long terme.

Pour une majorité de foyers, l’argent reste une denrée rare. Si 59% des ménages déclarent parvenir à couvrir leurs besoins quotidiens, près de 38,7% doivent recourir à leurs économies ou à l’endettement pour y faire face. Seule une infime minorité, estimée à 2,3%, parvient encore à épargner, signe d’une pression financière persistante sur le pouvoir d’achat des Marocains.

Hausse des prix, vigilance des ménages

La flambée des prix alimentaires continue de peser lourdement sur les foyers marocains. Près de 95,7% des ménages affirment avoir constaté une hausse des prix au cours de l’année écoulée, tandis que 81,8% s’attendent à une poursuite de cette tendance, contre à peine 0,4% qui anticipent une baisse.

Et même si certains soldes d’opinion affichent une légère amélioration par rapport à l’année précédente, le quotidien des Marocains demeure placé sous le signe de l’incertitude. Entre la crainte de l’avenir, la prudence dans les dépenses et l’envolée des coûts alimentaires, les ménages sont contraints de redoubler d’ingéniosité pour «cuisiner» leur propre recette de survie économique, mois après mois.

Par La Rédaction
Le 16/10/2025 à 15h19
#niveau de vie#Maroc#HCP#ICM#Confiance des ménages#Inflation#Chômage#prix des aliments

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Amélioration du moral des ménages au premier trimestre 2024, selon le HCP

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

HCP: le moral des ménages s’améliore légèrement au troisième trimestre

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Niveau de vie, chômage, épargne... Le moral des ménages à son plus bas niveau jamais enregistré

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte inflation: les prix des sardines et du poulet flambent (encore)

Articles les plus lus

1
Le chef de la diplomatie russe rappelle à l’Algérie ses frontières artificielles qu’elle doit à la colonisation française
2
Mondial U20: avec foi et gratitude, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur qualification historique en finale
3
La diplomatie parallèle en action à Kampala: le Polisario de nouveau désavoué, l’Algérie isolée
4
Casablanca: l’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ encore reportée, la colère gronde parmi les habitants
5
Mondial U20: la presse internationale salue l’exploit historique des Lionceaux de l’Atlas
6
Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran
7
L’accord franco-algérien de 1968 coûte 2 milliards d’euros par an à la France, dévoile un rapport explosif
8
Les Lions de l’Atlas dans l’histoire: retour sur la folle série victorieuse du Maroc
Revues de presse

Voir plus