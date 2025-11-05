Neo Motors dévoile la Dial-E, premier utilitaire électrique marocain homologué en Europe

Le constructeur marocain Neo Motors, qui a déjà lancé un véhicule thermique, franchit une nouvelle étape avec un véhicule 100% électrique. Le nom Dial-E s’est imposé naturellement. Il conjugue modernité et proximité. S’il évoque l’électricité et la technologie, il renvoie aussi au mot «Diali» - le mien en darija - symbole d’attachement et d’appropriation. Une identité qui reflète parfaitement la philosophie de Neo Motors: créer des véhicules pensés pour et par leurs utilisateurs.

Compacte, personnalisable et connectée, la Dial-E s’adapte aux nouveaux besoins urbains et professionnels, alliant design intelligent et mobilité accessible.

Lire aussi : Une volonté royale: comment le Maroc s’est fait une (bonne) place sur la carte mondiale de l’automobile

Fruit du savoir-faire marocain, la Dial-E vient d’obtenir l’homologation complète de l’Union européenne (Whole Vehicle Type Approval - catégorie L7e-CU). Une reconnaissance internationale qui place E-NEO et le Maroc parmi les rares acteurs capables de concevoir et certifier des véhicules électriques conformes aux standards les plus exigeants de sécurité, de performance et de respect environnemental. Une étape historique pour la filière automobile nationale.

«Avec la Dial-E, nous franchissons un cap stratégique. Plus qu’un véhicule, c’est le symbole de l’innovation marocaine: la preuve que nous sommes capables de concevoir des solutions électriques fiables, homologuées et exportables. C’est une fierté nationale et un message universel: le Maroc produit désormais des véhicules capables de rivaliser sur les marchés européens et mondiaux», a déclaré Nassim Belkhayat, fondateur et PDG de Neo Motors Maroc.

Compacte, performante et responsable

Avec une vitesse maximale de 85 km/h, une autonomie de 150 km et une charge utile de 350 à 400 kg, la Dial-E propose une solution à la fois performante, durable et compétitive pour la mobilité urbaine et la logistique du dernier kilomètre. Ses dimensions compactes facilitent la circulation en milieu urbain, tandis que son espace de chargement optimisé répond aux besoins des professionnels: logistique urbaine, collectivités, complexes touristiques ou services publics engagés dans la transition énergétique.

Une mobilité électrique accessible à tous

La commercialisation de la Dial-E débutera le 1er janvier 2026, à un prix de lancement de 99.800 dirhams. Une tarification ambitieuse qui traduit la volonté de Neo Motors de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, au Maroc comme à l’international. Le véhicule bénéficiera d’une garantie constructeur de trois ans, extensible en option, gage de confiance dans la fiabilité et la durabilité de la technologie E-NEO.