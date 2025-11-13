Nador: l’ONDA met en service une tour de contrôle de nouvelle génération

Dans un communiqué, l’ONDA fait savoir que la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport Nador El Aroui est désormais opérationnelle, une étape clé du chantier de modernisation de la navigation aérienne au Maroc.

Cette infrastructure moderne, construite sur huit niveaux et culminant à 26 mètres de hauteur, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale Aéroports 2030, qui vise à doter le Royaume d’un système de gestion du trafic aérien plus performant, plus résilient et conforme aux standards internationaux les plus exigeants.

La nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Nador El Aroui. (DR)

«La navigation aérienne, pilier essentiel de la mission de service public de l’ONDA, entre dans une nouvelle phase», souligne l’Office dans son communiqué. «La stratégie engagée s’appuie sur la modernisation progressive des tours de contrôle, l’intégration d’équipements technologiques de dernière génération et la montée en compétence continue des équipes opérationnelles.»

Avec plus d’un million de passagers accueillis en 2024, l’aéroport de Nador El Aroui se dote désormais d’un centre de contrôle entièrement modernisé, intégrant des systèmes de communication, de traitement de données et de météorologie de nouvelle génération. Cette tour, conçue et réalisée grâce à un savoir-faire 100% marocain, illustre la volonté de l’ONDA d’accompagner le développement économique et touristique des régions du Royaume.

«La mise en service de cette nouvelle tour a été menée dans des conditions exemplaires, grâce à une coordination rigoureuse entre les électroniciens de la Sécurité aérienne et les contrôleurs de la Circulation aérienne», précise encore l’ONDA. «Le transfert des équipements, les tests fonctionnels et la migration vers les nouveaux systèmes ont été réalisés sans interruption du service, garantissant la sécurité et la fluidité du trafic aérien.»

Nouvelle étape du programme national de modernisation de la navigation aérienne, cette réalisation sera suivie par l’édification de tours de contrôle à Marrakech et Casablanca. Par ce cap, l’ONDA met l’accent sur l’innovation et la sécurité et consolide le positionnement du Maroc comme acteur majeur du transport aérien dans la région.